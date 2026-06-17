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Huawei Pura X Max : des ventes record pour le pliable au format inspiré d’une feuille A4

Huawei Pura X Max : des ventes record pour le pliable au format inspiré d’une feuille A4

Alors que le marché des smartphones pliables cherche encore sa formule idéale, Huawei pourrait avoir trouvé une approche capable de séduire un public plus large. Les premiers chiffres de ventes du nouveau Pura X Max suggèrent en effet que les consommateurs répondent favorablement à une philosophie de conception davantage centrée sur les usages réels que sur la simple démonstration technologique.

Avec son format horizontal inédit et son écran pensé pour reproduire les proportions d’une feuille A4, le constructeur chinois entend proposer une expérience qui se rapproche davantage d’une mini-tablette que d’un smartphone pliable traditionnel.

Et les premiers résultats semblent lui donner raison.

Pura X Max : Un format conçu autour des usages quotidiens

Dans une récente intervention, Yu Chengdong, directeur exécutif de Huawei et président de la division Terminal BG, a dévoilé plusieurs détails sur la conception du Pura X Max.

L’un des éléments les plus marquants concerne le ratio de l’écran interne lorsqu’il est déplié. Huawei a opté pour un format √ 2:1, directement inspiré des proportions d’une feuille A4.

Ce choix n’est pas uniquement esthétique.

Selon les équipes de développement, ce ratio permet d’afficher les contenus de manière plus naturelle tout en assurant une transition fluide entre l’écran externe et l’écran principal. L’objectif était de corriger l’un des défauts les plus fréquemment reprochés aux smartphones pliables : les changements de format parfois abrupts lors de l’ouverture de l’appareil.

Huawei affirme également avoir étudié de près les habitudes des utilisateurs afin d’optimiser l’expérience dans les scénarios les plus courants.

Un pliable pensé pour être utilisé fermé… et apprécié ouvert

L’une des conclusions des recherches internes de Huawei est particulièrement intéressante : la majorité des utilisateurs de smartphones pliables continuent d’utiliser leur appareil principalement en position fermée. Partant de ce constat, les ingénieurs ont cherché à rendre l’ouverture de l’appareil réellement utile et agréable au quotidien.

Les bordures ont été ajustées pour maximiser l’immersion, les ratios des contenus les plus consultés ont été optimisés, et même la distance moyenne d’utilisation — estimée autour de 30 centimètres — a été prise en compte dans le développement de l’interface.

Le résultat est un appareil qui cherche à combler l’écart entre smartphone et tablette sans tomber dans les compromis souvent associés aux grands formats pliables.

Cette approche s’inscrit également dans la stratégie plus large de Huawei autour de HarmonyOS, dont l’interface est de plus en plus adaptée aux appareils à écran flexible.

Des ventes supérieures aux précédents pliables Huawei

Les premiers chiffres commerciaux confirment l’intérêt du marché. Selon les données partagées par l’analyste RDObservation, la série Pura X Max aurait écoulé environ 343 700 unités au cours de son premier mois de commercialisation, jusqu’à la fin du mois de mai 2026.

Il s’agirait du meilleur démarrage jamais enregistré par un smartphone pliable Huawei sur une période équivalente.

Plus surprenant encore, la version Collector’s Edition représenterait près de 198 500 ventes, soit une part particulièrement importante des volumes totaux malgré son positionnement tarifaire plus élevé.

Les données de Counterpoint Research indiquent également que le Pura X Max surpasse les performances initiales des précédentes générations, notamment celles du Mate X7 et des premiers modèles Pura X.

Huawei cherche à redéfinir le pliable

Depuis plusieurs années, l’industrie du smartphone pliable se concentre principalement sur la finesse des appareils, la qualité des charnières ou encore la réduction de la pliure visible sur l’écran. Huawei semble adopter une approche différente.

Plutôt que de chercher uniquement à améliorer la technologie existante, la marque tente de repenser la manière dont les utilisateurs interagissent avec un appareil pliable au quotidien.

Le Pura X Max n’est pas présenté comme un smartphone qui se déplie simplement pour devenir plus grand. Il cherche à offrir une expérience intermédiaire entre téléphone et tablette, avec un format spécifiquement conçu pour la lecture, le multitâche et la consommation de contenu.

Une piste intéressante pour l’avenir des smartphones pliables

Le succès initial du Pura X Max pourrait envoyer un signal important à l’ensemble du secteur. Jusqu’à présent, les fabricants ont souvent considéré que l’innovation matérielle suffisait à convaincre les consommateurs. Huawei démontre qu’une réflexion approfondie sur l’ergonomie, les usages et les formats d’affichage peut être tout aussi déterminante.

Si cette dynamique se confirme dans les prochains mois, le Pura X Max pourrait devenir l’un des premiers pliables à montrer que l’avenir de cette catégorie ne repose pas seulement sur la technologie des écrans, mais sur la capacité à proposer une expérience réellement différente et pertinente.

Une évolution qui pourrait influencer la prochaine génération de smartphones pliables bien au-delà de l’écosystème Huawei.