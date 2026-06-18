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Android 17 facilite enfin le passage de l’iPhone à Android grâce à un Android Switch entièrement repensé

Android 17 facilite enfin le passage de l’iPhone à Android grâce à un Android Switch entièrement repensé

Changer d’écosystème mobile a longtemps été l’un des principaux freins pour les utilisateurs souhaitant quitter l’iPhone. Entre les messages perdus, les mots de passe oubliés, les applications à reconfigurer et les transferts parfois complexes, migrer vers Android pouvait rapidement devenir une opération décourageante.

Google entend désormais faire disparaître une grande partie de ces obstacles.

Avec Android 17, l’entreprise déploie une version profondément remaniée d’Android Switch, son outil de migration destiné aux utilisateurs d’iPhone. L’objectif est simple : rendre le passage vers Android aussi fluide que possible, tout en préservant davantage de données et de paramètres qu’auparavant.

Une évolution qui témoigne également d’une collaboration plus étroite entre Google et Apple sur les questions d’interopérabilité.

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Une migration sans câble et sans application supplémentaire

La principale nouveauté concerne l’expérience de transfert elle-même. Google adopte désormais une approche « wireless-first », privilégiant le transfert sans fil dès la configuration initiale du smartphone.

Jusqu’à présent, certaines migrations complètes nécessitaient l’utilisation de câbles spécifiques ou d’adaptateurs Lightning vers USB-C. Avec Android 17, Google affirme que le transfert sans fil offre désormais les mêmes fonctionnalités qu’une connexion filaire.

L’utilisateur n’a également plus besoin d’installer des applications supplémentaires pour lancer le processus. Android Switch est directement intégré à la configuration des appareils Android et à l’expérience de migration depuis iOS, réduisant considérablement le nombre d’étapes nécessaires.

Les comptes Google et les eSIM migrent automatiquement

Google introduit également une fonctionnalité particulièrement pratique : le transfert automatique du compte Google. Lors du passage d’un iPhone à un appareil Android compatible, l’utilisateur peut récupérer son compte principal et être connecté automatiquement dès la configuration du smartphone.

L’entreprise simplifie aussi le transfert des eSIM auprès des opérateurs compatibles. Cette amélioration réduit l’un des principaux points de friction rencontrés lors du changement de téléphone, notamment pour les utilisateurs qui souhaitent conserver leur numéro sans intervention supplémentaire.

Les données transférées deviennent beaucoup plus nombreuses

L’une des avancées les plus importantes concerne la quantité d’informations pouvant désormais être récupérées. Android Switch prend désormais en charge :

Les mots de passe et passkeys.

Les réseaux Wi-Fi enregistrés.

L’historique des appels.

Les alarmes.

Les fichiers et dossiers.

Les pièces jointes du calendrier.

Les notes Apple Notes et leurs étiquettes.

Les messages RCS chiffrés.

Cette extension rapproche considérablement l’expérience Android de ce que les utilisateurs peuvent attendre lorsqu’ils changent simplement d’iPhone au sein de l’écosystème Apple.

Les conversations iMessage arrivent également sur Android

Google a également amélioré le transfert des messages. Les utilisateurs peuvent désormais migrer les SMS, les MMS, les conversations RCS et les échanges iMessage. Les groupes de discussion, les réactions, les stickers et les fils de conversation sont également préservés lors du transfert.

Cette fonctionnalité pourrait s’avérer particulièrement importante sur certains marchés où iMessage reste un élément clé de l’écosystème Apple.

L’une des annonces les plus stratégiques concerne les développeurs. Google indique avoir collaboré avec Apple afin de mettre en place de nouvelles API de migration permettant aux applications compatibles de conserver leurs données lors du changement de plateforme. Concrètement, certaines applications pourraient permettre à l’utilisateur de retrouver automatiquement ses paramètres, ses contenus ou sa progression après réinstallation sur Android.

Cette fonctionnalité répond à l’un des principaux irritants des changements d’écosystème : devoir tout reconfigurer manuellement après avoir installé une application sur un nouvel appareil.

Une offensive directe contre l’effet de verrouillage de l’écosystème Apple

Au-delà des aspects techniques, cette mise à jour s’inscrit dans une stratégie plus large de Google. L’industrie mobile repose depuis longtemps sur un phénomène souvent appelé « lock-in » : plus un utilisateur accumule de données, de services et d’habitudes dans un écosystème, plus il devient difficile d’en sortir.

Apple bénéficie historiquement d’un avantage important dans ce domaine grâce à l’intégration étroite entre iPhone, iCloud, iMessage ou encore Apple Notes. Avec Android Switch, Google cherche à réduire cette barrière d’entrée et à rassurer les utilisateurs qui envisagent de passer vers Android.

Android veut rendre le changement d’écosystème presque invisible

Cette nouvelle génération d’Android Switch montre à quel point la bataille des smartphones évolue. Les performances, les appareils photo et les écrans restent importants, mais les fabricants doivent désormais convaincre les utilisateurs qu’ils peuvent changer d’écosystème sans perdre leurs données ou leurs habitudes numériques.

Si les promesses de Google se confirment dans les usages réels, Android 17 pourrait devenir la version qui rend enfin le passage de l’iPhone à Android beaucoup moins intimidant.

Et dans un marché où les innovations matérielles se ressemblent de plus en plus, la simplicité du changement pourrait devenir un argument aussi puissant que les smartphones eux-mêmes.