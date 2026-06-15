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Steam Machine : des unités de test seraient déjà entre les mains des reviewers avant le lancement

Steam Machine : des unités de test seraient déjà entre les mains des reviewers avant le lancement

Après des années de rumeurs et plusieurs faux départs, la nouvelle Steam Machine semble enfin se rapprocher de son lancement. Une récente fuite affirme que Valve aurait déjà commencé à distribuer des exemplaires de préproduction à certains médias et créateurs de contenu, renforçant l’hypothèse d’une présentation imminente.

Valve a déjà confirmé une fenêtre de lancement pour l’été 2026, tandis que plusieurs documents déposés auprès de la FCC ont récemment alimenté les spéculations autour d’une annonce prévue avant la fin du mois de juin.

Les premiers exemplaires seraient déjà en circulation

Selon le compte spécialisé Steam Hardware Update sur X, Valve aurait envoyé des unités de test de la Steam Machine à un nombre restreint de journalistes et de créateurs.

La même source affirme que l’embargo sur les tests prendrait fin après le 23 juin, ouvrant potentiellement la voie à une communication plus complète autour du produit dans les jours suivants.

Si ces informations se confirment, Valve pourrait dévoiler officiellement les tarifs, les configurations et le calendrier des précommandes entre le 22 et le 30 juin. Une commercialisation durant les mois de juillet ou août apparaît désormais comme un scénario crédible.

Un pack test plus complet que prévu

La fuite évoque également le contenu du kit envoyé aux reviewers. Outre la console elle-même, Valve aurait inclus une nouvelle génération de Steam Controller, plusieurs plaques frontales interchangeables et des supports de fixation et accessoires de montage.

Il reste toutefois impossible de savoir si ces éléments feront partie des versions commercialisées auprès du grand public ou s’ils sont réservés aux kits de démonstration.

Le mystérieux Steam Frame est également mentionné dans la fuite, mais son calendrier de lancement demeure incertain.

La prudence reste de mise

Malgré l’excitation grandissante au sein de la communauté Steam, beaucoup d’utilisateurs restent prudents. Ce n’est pas la première fois que des informations concernant un nouveau matériel signé Valve émergent avant de disparaître sans suite. Plusieurs rumeurs liées à des importations de composants ou à des dépôts réglementaires ont déjà alimenté les discussions ces dernières années sans déboucher sur une annonce officielle.

Le 29 juin reste néanmoins une date particulièrement surveillée. Des utilisateurs de Reddit ont remarqué que les documents FCC associés à la Steam Machine indiquent cette échéance pour la publication des manuels d’utilisation et des visuels officiels du produit.

Certains observateurs rappellent que Valve avait adopté une stratégie similaire lors du lancement du Steam Controller, dont la documentation réglementaire n’avait été rendue publique qu’après sa mise sur le marché.

Un retour stratégique pour Valve

Si la Steam Machine voit effectivement le jour cet été, elle marquera le retour de Valve sur le segment du matériel de salon après le succès du Steam Deck. Le contexte a profondément changé depuis l’échec commercial des premières Steam Machines lancées il y a plus d’une décennie. Aujourd’hui, l’écosystème SteamOS est mature, les processeurs mobiles sont beaucoup plus performants et le marché s’est largement familiarisé avec les appareils hybrides entre console et PC.

Valve semble ainsi mieux armé que jamais pour transformer son ambition initiale en véritable alternative aux consoles traditionnelles.

Reste désormais à savoir si cette nouvelle Steam Machine saura convaincre au-delà de la communauté Steam déjà conquise.