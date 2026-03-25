ChatGPT Shopping : OpenAI abandonne le paiement direct pour la découverte

OpenAI voulait faire de ChatGPT bien plus qu’un assistant conversationnel : une nouvelle porte d’entrée vers le shopping en ligne. Mais, la promesse d’un achat directement intégré au chatbot, encore mise en avant il y a quelques mois, semble déjà perdre de son élan.

Cette semaine, l’entreprise a officialisé un changement de cap : plutôt que de pousser le paiement au sein même de ChatGPT, elle recentre sa stratégie sur la découverte, la comparaison et l’orientation de produit.

ChatGPT : De l’assistant d’achat au guide de décision

Lorsqu’OpenAI a lancé ses fonctions shopping dans ChatGPT, l’ambition était claire : transformer le chatbot en intermédiaire transactionnel, capable de guider l’utilisateur jusqu’au paiement. La fonctionnalité « Instant Checkout », déployée en 2025, permettait d’ajouter des produits à un panier et de finaliser des achats depuis l’interface de ChatGPT, même si la transaction restait liée aux vendeurs.

Mais, cette mécanique n’a visiblement pas produit les résultats espérés. Dans ses notes de mise à jour publiées mardi, OpenAI explique que la première version d’Instant Checkout n’offrait pas « le niveau de flexibilité » recherché, et annonce laisser davantage de place aux parcours de paiement opérés par les marchands eux-mêmes.

L’entreprise précise désormais vouloir concentrer ses efforts sur la découverte de produit.

Un virage discret, mais très révélateur

Ce repositionnement n’a rien d’anodin. Il montre qu’entre recommander un produit et déclencher un achat, il existe encore un fossé d’usage. OpenAI a confirmé que Instant Checkout n’était plus une priorité comme fonctionnalité autonome, même si certains marchands pourront encore l’exploiter via des apps dans ChatGPT. On peut penser que les utilisateurs consultaient volontiers ChatGPT pour explorer des options, mais beaucoup moins pour passer effectivement à l’achat.

Autrement dit, ChatGPT semble mieux placé aujourd’hui comme couche d’aide à la décision que comme caisse de paiement universelle. C’est un déplacement stratégique important : OpenAI ne renonce pas au commerce, mais redéfinit sa place dans la chaîne de valeur.

Au lieu de devenir un « Amazon conversationnel », ChatGPT s’oriente vers un rôle de moteur de découverte premium, à mi-chemin entre comparateur, conseiller et interface de recherche enrichie. Cette lecture est une inférence à partir des annonces d’OpenAI et des rapports de presse.

L’Agentic Commerce Protocol devient la vraie pièce maîtresse

Le cœur de cette nouvelle phase repose sur l’Agentic Commerce Protocol, ou ACP, que OpenAI présente comme un standard ouvert pour structurer les expériences marchandes dans ChatGPT. La société explique que ce protocole alimente une expérience shopping plus riche, nourrie par les données fournies par les marchands participants. OpenAI l’a développé avec Stripe, ce qui donne à l’initiative une dimension à la fois technique et industrielle.

Concrètement, ChatGPT doit désormais afficher des fiches de produit plus visuelles, proposer des comparaisons côte à côte, et mettre en avant des informations utiles à l’arbitrage : prix, fonctionnalités, avis, détails de présentation.

OpenAI insiste aussi sur la possibilité d’affiner les résultats dans la conversation et même, désormais, d’utiliser des images pour retrouver des produits similaires.

Une évolution plus réaliste que spectaculaire

Ce changement de cap paraît finalement assez logique. Le commerce conversationnel est séduisant sur le papier, mais les habitudes d’achat restent complexes : les consommateurs comparent, ouvrent plusieurs onglets, vérifient les conditions de livraison, reviennent en arrière, et ne suivent pas toujours un parcours linéaire.

Dans ce contexte, OpenAI semble choisir une voie plus pragmatique. L’entreprise laisse les marchands reprendre la main sur l’étape la plus sensible — le checkout — tout en essayant de faire de ChatGPT le point de départ de l’intention d’achat. C’est moins ambitieux en apparence, mais potentiellement plus solide : contrôler la découverte plutôt que forcer la transaction.

OpenAI comprend que l’influence précède la conversion

Ce recul sur l’achat intégré ne ressemble pas à un abandon. Il ressemble plutôt à une leçon de maturité de produit. OpenAI semble avoir constaté que, dans le shopping assisté par IA, la valeur se crée d’abord au moment où l’utilisateur cherche, hésite, compare et affine ses critères — bien avant le clic final sur « payer ».

C’est une nuance essentielle. En devenant un hub d’information commerciale plutôt qu’une simple vitrine transactionnelle, ChatGPT peut espérer occuper une position plus stratégique : celle de l’interface qui influence le choix. Et dans l’économie numérique, l’endroit où se forme la préférence compte souvent davantage que celui où se clôt la commande.

En somme, OpenAI ne ferme pas la porte au commerce. Elle admet simplement qu’en 2026, le vrai levier n’est peut-être pas encore d’acheter dans le chatbot, mais de décider avec lui.