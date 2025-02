Microsoft dévoile Majorana 1 : l’ordinateur quantique du futur est là !

Microsoft annonce une avancée significative dans le domaine de l’informatique quantique avec la création de Majorana 1, son premier processeur quantique basé sur une nouvelle architecture.

Ce processeur, fruit de 17 années de recherche, ouvre la voie à la résolution de problèmes à l’échelle industrielle grâce à l’informatique quantique.

Au cœur de l’informatique quantique se trouvent les qubits, l’équivalent quantique des bits utilisés dans l’informatique classique. Microsoft a réussi à créer un nouveau type de matériau, un « topoconducteur », capable de contrôler les particules de Majorana pour créer des qubits plus fiables.

Le processeur Majorana 1 pourrait accueillir un million de qubits sur une seule puce, pas plus grande que les processeurs des PC et serveurs actuels. Cette avancée technologique permettrait de réaliser des simulations plus précises et d’accélérer les découvertes dans des domaines tels que la médecine et la science des matériaux.

Microsoft considère cette découverte comme une étape fondamentale dans l’évolution de l’informatique quantique. L’entreprise a publié les résultats de ses recherches dans la revue Nature, détaillant la création du qubit topologique.

Majorana 1, un prototype d’ordinateur quantique tolérant aux pannes

La DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) a sélectionné Microsoft pour la phase finale de son programme US2QC (Underexplored Systems for Utility-Scale Quantum Computing). Microsoft devra construire un prototype d’ordinateur quantique tolérant aux pannes basé sur des qubits topologiques « en quelques années, et non en quelques décennies ».

Avec Majorana 1, Microsoft réalise une percée majeure dans le domaine de l’informatique quantique. Cette nouvelle architecture, basée sur les particules de Majorana, ouvre la voie à la création d’ordinateurs quantiques plus puissants et plus fiables, capables de résoudre des problèmes complexes et d’accélérer les découvertes scientifiques.