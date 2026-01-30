Accueil » Google Search : Gemini 3 devient le nouveau cerveau des AI Overviews

Google continue de déplacer le centre de gravité de son moteur : moins de liens, plus de conversation. À partir d’aujourd’hui, Gemini 3 devient le modèle par défaut derrière AI Overviews, et surtout, l’utilisateur peut enchaîner des questions de suivi, puis basculer sans friction vers AI Mode — une expérience qui ressemble de plus en plus à un chatbot intégré dans la page de résultats.

Derrière la démo produit, c’est un changement culturel : Google ne veut plus seulement « aider à trouver », il veut répondre.

De la recherche à la conversation : le « scroll & ask » comme nouveau geste

Le point clé de cette mise à jour, c’est la couture entre deux briques qui, jusqu’ici, vivaient un peu côte à côte :

AI Overviews : un résumé IA en haut des résultats.

AI Mode : un mode conversationnel plus profond, conçu pour explorer un sujet dans la durée.

Désormais, si le résumé ne suffit pas, on peut poser une question de suivi directement depuis l’Overview, puis glisser vers une discussion en AI Mode. Robby Stein, VP Product de Google Search, résume l’intention : un aperçu rapide quand on en a besoin, une conversation plus profonde quand on le souhaite.

C’est un détail d’interface… mais un changement de modèle mental : la page de résultats devient un fil de dialogue où l’utilisateur n’a plus à « reformuler une recherche », il continue une pensée.

Gemini 3 par défaut : la promesse d’Overviews « meilleurs de leur catégorie »

L’autre annonce structurante : Gemini 3 est désormais le modèle par défaut pour AI Overviews dans les marchés où la fonctionnalité est disponible, avec un déploiement global annoncé par Google.

Google vend une amélioration qualitative (« best-in-class »), ce qui n’est pas anodin : les Overviews ont suscité des retours contrastés selon les requêtes et les versions précédentes. En coulisses, on comprend aussi l’objectif : si l’utilisateur doit faire confiance à une réponse « sans cliquer », la qualité doit être suffisamment stable pour éviter l’effet boomerang.

Petit rappel de contexte : Google a présenté Gemini 3 comme une étape majeure fin 2025.

Pourquoi Google pousse si fort : garder l’usage (et l’intention) à l’intérieur de Google Search

Ce basculement n’est pas qu’un « upgrade » : c’est une stratégie de survie dans un Web où la recherche est concurrencée par les chatbots — et où la valeur se déplace vers l’interaction plus que vers la navigation.

En rendant la transition AI Overviews → AI Mode « naturelle », Google crée un parcours où l’utilisateur peut obtenir une réponse immédiate, puis une exploration guidée, et ce, sans jamais quitter l’écosystème Search.

Il y a un effet collatéral évident : cette mécanique peut réduire l’incitation à cliquer vers des sites tiers, ce qui réactive la tension historique entre Google et l’économie des éditeurs.q

Trafic, SEO et dépendance des créateurs

Chaque fois que Google « répond » à la place du Web, il reconfigure la chaîne de valeur :

Pour l’utilisateur : gain de temps, moins de friction, plus de contexte.

Pour les sites : risque accru de « zéro-clic », donc moins de trafic direct et une monétisation plus fragile.

Pour les marques : bataille plus dure pour exister dans une réponse synthétique plutôt que dans un top 10 de liens.

Ce passage plus fluide vers AI Mode peut mécaniquement déplacer l’attention vers l’interface de Google plutôt que vers les pages sources.

Et, le sujet devient d’autant plus sensible que Google reste sous pression réglementaire.