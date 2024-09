Discord renforce la confidentialité : le chiffrement de bout en bout arrive pour les appels

La plateforme de chat Discord a annoncé qu’elle allait déployer le chiffrement de bout en bout (E2EE) pour ses appels audio et vidéo. Cette mesure entrera en vigueur pour les DM, les DM de groupe, les canaux vocaux et les flux Go Live.

Dans un article de blog, la plateforme explique qu’elle a mis en place ces nouvelles mesures afin de protéger « la vie privée et les données des quelque 200 millions de personnes qui utilisent notre plateforme chaque mois ». La société a ajouté que « la transparence est essentielle » et a donc publié un livre blanc décrivant les changements, appelé « protocole DAVE ». Elle a également mis en place une bibliothèque open source qui peut être consultée par le public et faire l’objet d’un retour d’information.

Mark Smith, vice-président de Discord chargé de la technologie de base, a écrit sur X : « Cela a été un voyage de deux ans pour comprendre comment construire cela d’une manière qui réponde à nos objectifs de confidentialité, de sécurité et de performance ».

Il a ensuite ajouté : « Nous travaillerons sur ce projet [tout au long] de l’année prochaine jusqu’à ce que nous puissions atteindre “100 % des appels sont E2EE” ».

Qu’est-ce que le chiffrement de bout en bout de Discord ?

DAVE, ou chiffrement audio et vidéo de bout en bout de Discord, a 5 principaux objectifs. Il s’agit d’avoir des conversations privées, un protocole ouvert et efficace, une large prise en charge des plateformes, la transparence pour les utilisateurs, ainsi que l’évolutivité et la performance.

En conséquence, l’entreprise a collaboré avec Trail of Bits, une société de cybersécurité indépendante, afin de procéder à un examen approfondi de la conception et de la mise en œuvre de DAVE. La sécurité de la couche de messagerie (MLS) permet aux utilisateurs de rejoindre et de quitter des appels sans voir les messages précédents, mais en entrant dans de nouvelles « époques ».

Discord a également réaffirmé que ce changement n’affecterait pas la qualité des appels. Il a déclaré : « La voix et la vidéo de haute qualité, robustes et à faible latence de Discord ne sont pas compromises par l’introduction de l’E2EE A/V. Tout le monde devrait continuer à vivre les appels Discord comme ils l’ont toujours fait : discuter avec des amis sans avoir à se soucier de la technologie et des protocoles sous-jacents ».

L’entreprise a toutefois précisé que les messages sur Discord continueront à suivre son approche de modération du contenu et ne sont pas chiffrés de bout en bout.

Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise de messagerie commence à offrir plus de confidentialité.