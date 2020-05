La manette sans fil Google Stadia est enfin compatible avec les jeux sur PC

Quel est l’intérêt d’un contrôleur sans fil si vous ne pouvez l’utiliser qu’avec un fil ? C’est peut-être la question qui est venue à l’esprit des premiers abonnés Google Stadia, qui se sont vus obligés d’attacher un câble pour utiliser la manette Stadia sur autre chose que le bienheureux Chromecast Ultra. Cette problématique est finalement devenue sans objet, puisque la manette sans fil Stadia débarrasser des fils dès lorsque les joueurs jouent sur un PC ou un ordinateur portable avec un navigateur Chrome. Cependant, les utilisateurs sur Android n’ont toujours pas d’autres possibilités.

Pour être juste, la manette Stadia fonctionne parfaitement et comme prévue avec la « console » principale de Stadia, le Chromecast Ultra. Ils peuvent l’utiliser sur d’autres appareils Stadia, mais seulement s’ils se connectent avec le câble USB-C, ce qui n’est pas exactement la fin du monde, mais cela rompt avec le principe de Stadia qui permet de jouer sur n’importe quel appareil sur un pied d’égalité. À son crédit, Google a promis qu’elle y travaillait et elle vient de livrer la première partie à ses utilisateurs.

Les joueurs Stadia peuvent désormais relier directement leurs manettes sur Stadia.com grâce à une connexion Wi-Fi commune. Il s’agit toutefois d’une connexion indirecte, car le contrôleur se connecte directement aux serveurs de Stadia plutôt qu’à l’appareil, afin de réduire au minimum le temps de latence dans le transfert de données.

C’est également la raison pour laquelle certains utilisateurs ont été déconcertés par le fait que cette fonctionnalité n’était pas disponible dès le premier jour.

