Huawei : Le futur capteur selfie carré 1:1 pour révolutionner vos Stories et Reels

Huawei : Le futur capteur selfie carré 1:1 pour révolutionner vos Stories et Reels

Les caméras frontales ont longtemps été le parent pauvre de l’innovation smartphone : « assez bonnes » pour les appels, rarement pensées pour les usages modernes (création, visio, stories).

Une nouvelle fuite suggère pourtant que Huawei explore une approche très simple — et potentiellement très efficace : un capteur carré 1:1 pour les selfies – oui comme Apple l’a fait avec sa série iPhone 17. Derrière ce détail technique, il y a une promesse concrète : moins de cadrages ratés, moins de rotations inutiles, plus de marge pour l’auto-recadrage.

L’information vient d’un tip attribué à Digital Chat Station sur Weibo, repris par plusieurs médias : Huawei testerait un capteur selfie au format 1:1 sur de futurs modèles.

À ce stade, on ne parle pas d’un produit verrouillé ni d’une fiche technique officielle (résolution, modèle précis, calendrier). On parle d’une piste d’ingénierie — mais révélatrice, car elle cible un irritant réel : la rigidité du cadrage en selfie.

Pourquoi un capteur carré peut améliorer la vie (sans que vous le sachiez) ?

Un capteur « classique » rectangulaire optimise un cadrage… dans une orientation. Dès que vous passez de portrait à paysage (ou inversement), l’app doit rogner davantage, parfois au mauvais endroit : front trop serré, groupe amputé, composition bancale.

Un capteur 1:1 change la logique : il capture une zone plus équilibrée, ce qui donne au logiciel plus de latitude pour :

recadrer sans massacrer les bords,

garder tout le monde dans le cadre sur une group selfie,

« switcher » portrait/paysage de façon plus fluide,

suivre un sujet en vidéo (visio, vlogging) sans devenir agressif sur le zoom.

C’est exactement l’esprit que Apple a mis en avant avec la caméra frontale « Center Stage » de la série iPhone 17, associée à un capteur au format carré : plus de flexibilité d’angles et d’aspects, et une auto-composition plus naturelle.

Un signal plus large que Huawei : la « guerre du zoom » gagne… la caméra selfie

L’intérêt de cette rumeur, c’est aussi ce qu’elle raconte du marché : la photo mobile se déplace vers des zones où l’expérience est tangible. On a déjà vu les fabricants investir massivement dans les téléobjectifs (capteurs plus grands, périscopes). La frontale, elle, revient sur le devant de la scène parce que :

la visio est devenue un usage central (travail, école, social),

la création face caméra explose (Reels, TikTok, live),

et le « cadrage automatique » est l’un des rares gains perçus immédiatement par l’utilisateur.

Android Authority note d’ailleurs que Huawei (et aussi OPPO) exploreraient des capteurs carrés 1:1, précisément pour retrouver cette liberté de cadrage et de recadrage « sans douleur ».

Les limites à garder en tête

Un capteur carré ne fait pas tout. Pour que l’idée soit réellement meilleure, il faut aussi :

une optique cohérente (distorsion, netteté sur les bords),

un traitement vidéo propre (stabilisation, expo, peau),

et un recadrage intelligent (ne pas « pomper » en zoom, éviter le jitter).

Et surtout : un capteur carré peut cacher un compromis si le fabricant augmente la zone capturée mais finit par recadrer trop agressivement selon les modes. Bref, l’expérience dépendra autant du logiciel que du capteur.

Si Huawei poursuit cette piste, les prochains indices crédibles viendront de trois endroits : des fuites de chaîne d’approvisionnement (référence de capteur/fournisseur), des builds caméra (options d’aspect ratio et auto-framing), et une confirmation via un modèle « photo » ou « social » (les gammes orientées selfie sont les candidates naturelles).

En attendant, l’idée est simple, presque évidente — et c’est ce qui la rend intéressante : réinventer la frontale non pas avec plus de mégapixels, mais avec plus de marge de manœuvre.