Motorola moto G67 et moto G77 : Lancement officiel en Europe dès 259 euros

Motorola relance sa mécanique bien rodée sur le milieu de gamme européen : deux nouveaux Moto G, des fiches techniques qui se superposent presque au millimètre près… et quelques différences clés qui peuvent, elles, changer l’expérience au quotidien.

Les moto G67 et moto G77 arrivent avec une promesse simple : maximiser la valeur sans faire exploser l’addition, même si le design joue la carte du déjà-vu.

moto G67 et moto G77 : Deux téléphones, une base commune très (trop) proche

Sur le papier, Motorola a construit une plateforme unique et l’a déclinée en deux niveaux. Même écran, même batterie, même « robustesse », même philosophie : un smartphone fin, assez léger, orienté usage quotidien, et bardé de fonctions photo assistées par « moto ai ».

Les deux modèles partagent notamment un écran Extreme AMOLED de 6,78 pouces (définition 2 772 x 1 272 pixels, 120 Hz) annoncé avec un pic de luminosité très élevé, un point que Motorola met clairement au centre du discours.

On retrouve aussi Android 16, une batterie de 5 200 mAh avec charge 30 W, une certification IP64, une certification MIL-STD-810H, des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, NFC, et un port microSD pour étendre le stockage.

À ce stade, on comprend pourquoi certains y verront surtout un « G67 » et un « G67+ » : même gabarit, même intention, et une différence de gamme plus marketing que structurelle.

Là où ça se joue : performances, RAM… et surtout photo

Motorola réserve les éléments les plus « différenciants » au moto G77 :

Processeur : Dimensity 6400 sur G77 vs Dimensity 6300 sur G67.

Mémoire : selon les configurations, le G77 vise plus haut (souvent présenté avec davantage de RAM sur les versions mises en avant).

Photo : c’est le vrai marqueur. Le moto G77 met en avant un capteur 108 mégapixels Ultra-Res avec zoom « 3x sans perte », tandis que le moto G67 insiste sur son capteur Sony LYTIA (selon les pages produit).

Traduction : le moto G77 vise ceux qui veulent un appareil photo plus ambitieux (et plus « vendeur » en rayon), le G67 ceux qui veulent un téléphone complet, moderne, mais sans payer la marche au-dessus.

Prix en Europe : agressif… mais pas uniformisé

Côté tarifs, le positionnement est clair : Motorola reste sous la barre psychologique des 300 euros sur ce duo. Le moto G67 arrive pour la modique somme de 259 €, tandis que le moto G77 est vendu au prix de 299 €. L’écart reste lisible : le moto G77 se paie comme une « option photo + perf », le moto G67 comme la version rationnelle.

Faut-il choisir le moto G67 ou le moto G77 ? Prenez le moto G67 si vous voulez l’essentiel premium du moment (AMOLED 120 Hz, Android 16, autonomie confortable, robustesse) au meilleur prix, et que la photo est « importante mais pas centrale ». En revanche, prenez le moto G77 si vous comptez réellement exploiter la caméra principale et que vous cherchez un peu plus de marge côté performances/longévité — c’est la version qui a le plus de chances de mieux vieillir dans la vraie vie.

Ce duo raconte aussi quelque chose de plus large : en 2026, le milieu de gamme n’essaie plus de « copier » le flagship. Il choisit ses batailles. Motorola mise sur l’écran, l’autonomie, la durabilité — et met la photo comme seul vrai levier de montée en gamme. Une stratégie simple, lisible… et souvent efficace.