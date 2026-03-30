Apple semble enfin admettre une réalité que toute l’industrie a déjà intégrée : il n’y aura probablement pas une seule IA pour tout faire ni un seul modèle capable de dominer tous les usages. Selon Bloomberg, la marque préparerait pour iOS 27 un système baptisé « Extensions » qui permettrait à des assistants tiers, comme Google Gemini ou Anthropic Claude de s’intégrer directement à Siri.

Apple travaillerait aussi sur une section dédiée dans l’App Store pour ces intégrations IA.

Si cela se confirme, ce serait bien plus qu’une nouvelle compatibilité logicielle. Ce serait un changement de philosophie : Apple ne chercherait plus seulement à faire de Siri un concurrent direct de ChatGPT, mais à en faire une couche d’orchestration, un point d’entrée capable de distribuer les bonnes requêtes aux bons modèles.

En clair, Siri cesserait d’être uniquement « l’IA Apple » pour devenir potentiellement la façade système d’un écosystème IA plus large.

Siri ne deviendrait pas plus intelligent seul : il deviendrait plus intelligent par architecture

C’est sans doute le point le plus important. Aujourd’hui, Apple dispose déjà d’une intégration limitée avec ChatGPT dans Siri et Apple Intelligence. Mais, les récents rapports indiquent que la prochaine étape serait beaucoup plus ambitieuse : permettre à l’utilisateur de choisir quel service IA doit traiter une requête donnée, plutôt que de dépendre d’un seul partenaire externe.

Cette évolution pourrait être présentée dans le cadre de la mise à jour iOS 27.

Cette approche a une logique très Apple. Elle permettrait à l’entreprise de continuer à pousser ses briques maison sous la bannière Apple Intelligence, tout en évitant de s’enfermer dans une dépendance totale à un seul fournisseur externe. Siri ne serait plus seulement un assistant, mais une interface de routage entre plusieurs intelligences spécialisées.

Le vrai coup stratégique pourrait être dans l’App Store

L’autre élément décisif, c’est l’App Store. Apple préparerait une rubrique dédiée aux intégrations IA tierces, ce qui reviendrait à créer une sorte de marché pour assistants compatibles Siri. Ce n’est plus seulement une histoire de préférences techniques ; c’est potentiellement la naissance d’une nouvelle couche commerciale dans l’écosystème Apple.

Le parallèle avec l’App Store « classique » saute aux yeux. Apple fournirait l’interface système, un niveau de service par défaut, et les développeurs viendraient brancher leurs outils ou leurs modèles plus spécialisés. Apple pourrait alors monétiser cette nouvelle couche exactement comme elle le fait déjà avec les apps et abonnements, en prenant une commission sur certains services vendus dans son environnement.

Une manière élégante de rester dans la course sans prétendre mener seul

Cette stratégie raconte aussi quelque chose de plus profond sur la position actuelle d’Apple dans la course à l’IA. Les rapports récents décrivent une entreprise qui ne s’attend pas à rattraper rapidement OpenAI, Google ou Anthropic sur le terrain des modèles les plus avancés. Au lieu de jouer la confrontation frontale, Apple miserait sur son terrain historique : l’intégration système, le contrôle de l’expérience utilisateur et la puissance de son écosystème.

Et, c’est là que l’idée devient particulièrement intéressante. Apple n’a pas forcément besoin de posséder le meilleur modèle dans l’absolu. Elle a surtout besoin que l’iPhone reste le meilleur endroit pour utiliser l’IA, quelle qu’elle soit. Dans ce cadre, Siri ne serait plus la réponse finale. Il deviendrait le hub.

La WWDC du 8 juin pourrait clarifier la direction

Apple a officiellement confirmé que la WWDC 2026 se tiendra du 8 au 12 juin, avec une keynote d’ouverture le 8 juin. L’événement mettra l’accent sur les mises à jour logicielles, l’intelligence artificielle et les outils pour développeurs, ce qui en fait la scène naturelle pour présenter une telle inflexion stratégique.

Il faut toutefois rester prudent. Rien n’a encore été officialisé par Apple sur un « AI App Store » ou sur ces futures « Extensions » Siri. À ce stade, on parle d’un projet rapporté par Bloomberg, pas d’une fonctionnalité confirmée et finalisée.

Siri pourrait enfin devenir important… précisément parce qu’il ne voudra plus tout faire lui-même

Pendant longtemps, Siri a souffert du même problème : vouloir être un assistant généraliste sans disposer de l’intelligence ou de la flexibilité nécessaires pour exceller partout. En l’ouvrant potentiellement à plusieurs IA, Apple semble reconnaître que la vraie valeur n’est peut-être plus dans l’assistant unique, mais dans la capacité à choisir le bon moteur au bon moment.

En somme, Siri ne deviendrait pas le « nouveau ChatGPT ». Ce serait plus intéressant que cela. Il pourrait devenir la porte d’entrée universelle vers plusieurs IA, intégrée au cœur d’iOS. Et si Apple réussit ce virage, le futur de Siri ne sera peut-être pas d’être le meilleur assistant. Ce sera d’être la meilleure plateforme pour les assistants.