Sony pourrait enfin bousculer l’une de ses habitudes les plus installées. D’après de nouveaux rendus relayés ces derniers jours, le futur Xperia 1 VIII abandonnerait en partie la continuité esthétique qui définissait la gamme depuis plusieurs générations, avec un module photo revu et une silhouette moins fidèle à la grammaire Xperia classique.

Xperia 1 VIII : Un redesign qui tranche avec la tradition Xperia

Ce qui frappe d’abord, c’est l’arrière du téléphone. Les visuels qui circulent montrent un bloc photo plus compact, davantage structuré en bloc qu’en barre verticale, un changement suffisamment net pour faire réagir les habitués de la marque. Plusieurs personnes évoquent même une parenté visuelle avec le OnePlus 10 Pro, non pas en copie stricte, mais dans l’équilibre général du module caméra.

Pour Sony, ce serait loin d’être anodin. La marque s’est longtemps distinguée par une approche presque obstinée du design smartphone : lignes droites, identité sobre, changements mesurés d’année en année. Si ces rendus sont authentiques, le Xperia 1 VIII marquerait donc une rupture plus visible que les itérations précédentes.

À l’avant, Sony resterait fidèle à son ADN

La face avant, en revanche, resterait plus familière. Les fuites décrivent un écran plat, avec des bordures encore assumées face à des concurrents obsédés par les contours ultra-fins. Selon certaines reprises, Sony conserverait aussi sa logique historique pour la caméra selfie et l’audio en façade, même si des sources secondaires divergent sur la présence d’un poinçon ou d’une caméra logée dans la bordure supérieure. Cette contradiction montre bien qu’il faut encore traiter ces informations avec prudence.

Autrement dit, Sony pourrait moderniser l’arrière sans renier totalement ce qui fait sa singularité à l’avant. Et c’est peut-être la meilleure manière de lire cette fuite : non pas comme un abandon de l’identité Xperia, mais comme une tentative de la rendre moins figée.

Des rumeurs de progrès photo, mais encore floues

Sur le terrain technique, plusieurs bruits de couloir convergent vers un système photo à trois capteurs de 48 mégapixels, avec des améliorations plus marquées sur le capteur principal et le téléobjectif que sur l’ultra grand-angle. De récentes rumeurs évoquent notamment un capteur principal plus grand, ce qui pourrait améliorer la capture en basse lumière, ainsi qu’un nouveau téléobjectif.

Mais ici, les fuites deviennent plus instables. Certaines sources parlent d’un téléobjectif revu sans davantage de précision, tandis que d’autres vont jusqu’à évoquer un capteur 200 mégapixels, ce qui n’est pas confirmé par des sources suffisamment solides pour être présenté comme acquis. Le plus honnête, à ce stade, est donc de parler d’une probable montée en gamme photo, sans figer encore la fiche technique.

Sony semble chercher un nouvel équilibre

Ce possible Xperia 1 VIII raconte quelque chose d’assez simple sur la position actuelle de Sony dans le mobile. Pendant longtemps, la marque a cultivé une différence radicale, parfois admirable, parfois difficile à défendre commercialement. Or, sur un marché premium toujours plus homogène, conserver une identité forte ne suffit plus ; encore faut-il éviter qu’elle ne se transforme en immobilisme.

Si ce redesign se confirme, Sony enverrait un signal intéressant : la marque accepterait enfin d’ajuster sa copie là où son esthétique commençait à paraître trop prévisible. Le vrai enjeu ne sera pas seulement de moderniser le look, mais de le faire sans diluer, ce qui rend un Xperia reconnaissable au premier regard.

En clair, le Xperia 1 VIII pourrait être moins une révolution qu’un rééquilibrage. Et pour Sony, ce serait déjà beaucoup.