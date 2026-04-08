Le Redmi K90 Max sort peu à peu de l’ombre, et Xiaomi commence à montrer clairement la direction prise. À quelques semaines de son lancement en Chine, la marque a publié des visuels officiels du modèle dans une finition Space Silver, confirmant un positionnement très orienté performance, avec un design plus technique que purement décoratif.

Redmi K90 Max : Un look plus propre, mais toujours pensé pour le refroidissement

Sur ces premiers rendus, le Redmi K90 Max adopte un dos argenté assez sobre, associé à un cadre plat en alliage d’aluminium. L’ensemble reste plus minimaliste que démonstratif, mais un détail trahit immédiatement son ADN gaming : le module photo intègre une zone dédiée à la ventilation, avec une sortie d’air visible sur la partie arrière.

Xiaomi a déjà confirmé que le Redmi K90 Max embarquerait un système de refroidissement actif, une première de ce type dans la gamme Redmi K. Selon les informations relayées à partir des teasers officiels, le téléphone utiliserait un ventilateur interne de 18,1 mm, annoncé comme plus grand que les solutions classiques, avec un débit d’air supérieur et une structure optimisée pour mieux maintenir les performances en jeu.

La marque affirme même pouvoir abaisser la température de 10 °C en 100 secondes dans certains scénarios.

Un smartphone qui assume pleinement son orientation gaming

Le reste des éléments déjà teasés va dans le même sens. Xiaomi a confirmé un écran 165 Hz, des gâchettes d’épaule, ainsi qu’un positionnement centré sur la stabilité des performances, la réactivité tactile et l’expérience en jeu sur la durée. Le Redmi K90 Max est présenté par la marque comme un modèle gaming de la série K, et son lancement est bien prévu plus tard en avril 2026 en Chine.

Cette approche est intéressante, car Xiaomi ne semble pas chercher à faire du Redmi K90 Max un flagship polyvalent maquillé en téléphone de gaming. Tout indique au contraire un appareil conçu autour d’un objectif précis : offrir de la puissance soutenue, là où beaucoup de smartphones très performants finissent encore par être limités par la chauffe.

Des spécifications musclées, mais encore à prendre avec précaution

Côté fiche technique, les éléments les plus détaillés restent encore du domaine de la fuite. Plusieurs sources évoquent un écran OLED de 6,83 pouces en 1.5K à 165 Hz, une puce MediaTek Dimensity 9500, une batterie de 8 500 mAh compatible 100 W, ainsi qu’un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran.

D’autres rumeurs ajoutent la présence d’un double chipset, possiblement avec une puce graphique dédiée, ainsi que des haut-parleurs symétriques et un moteur haptique linéaire en X. À ce stade, ces caractéristiques ne sont pas toutes confirmées officiellement par Xiaomi.

La seule prudence à garder concerne justement cette accumulation de promesses. Entre les teasers officiels, les reprises de fuites et les extrapolations autour du positionnement « Max », il reste encore une marge avant la présentation complète. Mais une chose devient déjà claire : Xiaomi ne prépare pas un simple Redmi Redmi K90 légèrement retouché. Le Redmi K90 Max semble pensé comme un modèle à part, avec une identité nettement plus radicale.

Xiaomi veut rendre le gaming sur téléphone plus crédible visuellement

Le plus intéressant dans ces rendus n’est peut-être pas la couleur Space Silver elle-même, mais l’équilibre qu’elle suggère. Xiaomi essaie visiblement de conserver une allure relativement élégante tout en assumant des choix techniques visibles, comme la ventilation arrière. En clair, le Redmi K90 Max ne cherche pas à cacher sa nature gaming, mais il ne tombe pas non plus dans l’esthétique excessivement agressive de certains concurrents spécialisés.

Si la promesse se confirme à l’usage, le K90 Max pourrait devenir l’un des smartphones les plus intéressants de cette vague 2026 côté performance mobile. Non pas parce qu’il serait le plus discret, mais parce qu’il semble enfin assumer une idée simple : un téléphone de gaming doit d’abord rester rapide quand la partie dure.