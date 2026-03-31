Accueil » Evernote : Les onglets font leur grand retour (et c’est pas trop tôt !)

Evernote : Les onglets font leur grand retour (et c’est pas trop tôt !)

Evernote : Les onglets font leur grand retour (et c’est pas trop tôt !)

Evernote vient de remettre sur le devant de la scène une fonction que beaucoup d’utilisateurs intensifs attendaient depuis longtemps : les onglets. Le retour est désormais officiel, via une mise à jour produit publiée en mars 2026, avec une promesse simple mais précieuse au quotidien : garder plusieurs contenus ouverts en parallèle et passer de l’un à l’autre sans casser son flux de travail.

Sur le fond, c’est une excellente nouvelle. Sur la forme, elle raconte aussi quelque chose de plus large : Evernote continue d’améliorer son produit, mais le service n’évolue plus seulement comme un outil de prise de notes.

Il se repositionne de plus en plus comme une suite de productivité premium, avec tout ce que cela implique en matière de prix, de segmentation et d’attentes.

Evernote : Les onglets reviennent, et c’est exactement le genre de fonction qui change une journée de travail

Evernote explique qu’il est désormais possible d’ouvrir du contenu dans un nouvel onglet et de naviguer instantanément entre plusieurs éléments. La fonction ne se limite pas aux notes : la mise à jour mentionne aussi l’ouverture de sections comme le calendrier ou les tâches depuis la navigation latérale. Concrètement, on peut ouvrir un contenu via clic droit dans la liste de notes, depuis le menu “…” ou via la navigation à gauche.

Les raccourcis clavier font aussi partie du retour : Evernote indique notamment Ctrl + Cmd + O pour ouvrir la note courante dans un nouvel onglet, Shift + Cmd/Ctrl + T pour ouvrir un nouvel onglet et s’y rendre, ainsi que Cmd + W pour fermer l’onglet actif.

C’est une amélioration qui peut paraître modeste vue de loin, mais qui touche directement au confort d’usage. Dans un outil où l’on jongle entre notes de réunion, tâches, documentation, modèles et pages d’accueil, les onglets ne relèvent pas du gadget. Ils transforment la navigation en quelque chose de plus naturel, plus proche d’un vrai environnement de travail que d’un simple carnet numérique.

Evernote enrichit le produit, mais pousse aussi son offre vers un modèle beaucoup plus haut de gamme

Le problème, c’est que ce retour des onglets intervient dans un contexte tarifaire de plus en plus tendu. Evernote a officiellement abandonné ses anciennes offres Personnel et Professionel au profit de deux nouveaux plans individuels : Starter et Advanced. Dans sa FAQ, l’entreprise détaille un repositionnement très clair. Starter vise les usages légers, tandis qu’Advanced cible les utilisateurs intensifs avec contenu illimité, appareils illimités et workflows plus complexes.

Les tarifs, eux, marquent un net changement d’échelle. Evernote affiche Starter à 79,90 euros par an et Advanced à 199,99 euros par an en France. La même page précise aussi que Starter est limité à 1 000 notes, 20 carnets, 1 000 pièces jointes, 1 Go de stockage total et 3 appareils synchronisés, alors qu’Advanced débloque l’illimité sur l’essentiel.

Autrement dit, Evernote ne cherche plus à être perçu comme un outil abordable que l’on adopte presque par évidence. Le service se présente désormais comme un environnement de productivité complet, plus ambitieux, mais aussi nettement plus cher.

L’IA fait désormais partie intégrante du package, qu’on la veuille ou non

Ce virage premium s’appuie aussi sur une couche IA de plus en plus visible. Les pages officielles de comparaison mettent en avant l’Assistant IA, la recherche sémantique, la transcription IA, l’édition IA et d’autres fonctions associées à la prise de notes enrichie.

D’un point de vue stratégique, c’est cohérent. Evernote veut sortir de l’image du simple bloc-notes intelligent pour se rapprocher d’une plateforme plus complète, presque d’un hub personnel de productivité. Mais cette montée en gamme crée aussi une tension : tous les utilisateurs historiques ne demandent ni assistants IA, ni surcouche fonctionnelle plus lourde, ni un ticket d’entrée qui grimpe à ce niveau.

Le retour des onglets est une bonne décision produit, mais il n’efface pas la question de la valeur

C’est là que la situation devient intéressante. D’un côté, Evernote continue visiblement de réparer des angles morts de son expérience et de remettre en place des fonctions très attendues. Les onglets en font partie, clairement. De l’autre, l’entreprise redéfinit la valeur de son produit à travers une logique plus premium, plus dense, plus chère.

Le résultat est presque paradoxal. Evernote devient, sur certains points, un meilleur logiciel. Mais, il devient aussi un logiciel qu’il faut davantage justifier économiquement. Pour les utilisateurs intensifs qui vivent dans l’application toute la journée, le raisonnement peut encore tenir. Pour ceux qui veulent surtout une prise de notes rapide, stable et bien organisée, la question devient beaucoup plus ouverte.

En somme, le retour des onglets tombe juste. Il rappelle pourquoi Evernote reste capable de séduire. Mais il rappelle aussi que l’application n’essaie plus seulement de reconquérir ses utilisateurs par le confort. Elle leur demande désormais d’adhérer à une vision bien plus ambitieuse — et bien plus coûteuse — de la productivité.