Evernote v11 est là : Le retour du « deuxième cerveau » boosté à l'IA d'OpenAI

Evernote n’a jamais manqué d’ambition : capturer le quotidien, le classer, le retrouver à la demande. Mais après une bascule douloureuse vers la v10 en 2020 et des années de frustration côté utilisateurs, l’application devait plus qu’un simple lifting. Avec Evernote v11, Bending Spoons joue une carte claire : réconcilier puissance, vitesse et intelligence — sans perdre le fil de la promesse originelle.

Evernote v11 est présenté comme la première mise à jour majeure depuis l’arrivée de la v10. Un détail qui compte, parce que la v10 a laissé des traces : critiques sur la lenteur, régressions fonctionnelles, sentiment d’un produit « reconstruit », mais pas encore stabilisé… et une communauté qui, parfois, a cherché refuge ailleurs.

Au milieu de cette période, Evernote a aussi changé de propriétaire : Bending Spoons a acquis Evernote (annonce fin 2022, finalisation attendue début 2023). Le message était alors celui d’un redressement par l’exécution : refondations techniques, amélioration de la synchro, reprise du rythme produit.

Ce que Evernote v11 change vraiment : trois briques IA qui touchent le cœur du produit

Evernote v11 introduit trois fonctions IA centrales — et, surtout, elles sont alignées avec ce que les utilisateurs font déjà : chercher, organiser, transformer l’information.

AI Assistant : un chat, mais branché sur vos notes

Développé « en étroite collaboration » avec OpenAI, AI Assistant sert à : retrouver des notes depuis une conversation, résumer, réécrire, extraire des actions, déplacer des notes, appliquer des tags… et même faire des recherches Web sans quitter Evernote. Disponible sur les applications de bureau et le Web.

Semantic Search : le passage du mot-clé à l’intention

Evernote fait évoluer la recherche vers une logique sémantique : vous tapez « vacances Espagne », il peut remonter « Trip à Barcelone » ou « Hotel Valance » même si les mots exacts ne figurent pas dans la note. La promesse : moins de « je sais que je l’ai noté quelque part » et plus de « je le retrouve, point ». Disponible sur bureau, Mobile, et Web.

AI Meeting Notes : transcription + résumé, avec reconnaissance des intervenants

La fonctionnalité enregistre, transcrit et résume des réunions (présentiel, visio, hybride) avec une reconnaissance du speaker. Evernote indique une limite actuelle d’environ une heure par enregistrement, avec une extension prévue.

La vraie bataille n’est pas l’IA, c’est la crédibilité

Sur le papier, Evernote fait ce que fait le marché : ajouter un assistant, promettre de « comprendre » vos contenus, transformer la réunion en résumé actionnable. Mais, la différence se joue ailleurs : l’IA n’est pas un gadget si elle répare une douleur historique du produit (recherche, récupération, organisation).

L’autre nerf de la guerre, c’est la confiance. Evernote insiste sur le contrôle : chaque brique IA peut être activée/désactivée, et la FAQ affirme notamment ne pas utiliser le contenu des utilisateurs pour entraîner les modèles, tout en encadrant le traitement côté partenaire.

Reste un sujet qui colle à la peau d’Evernote : la perception « premium = cher ». En 2023, Evernote a officiellement annoncé des changements tarifaires (avec des prix listés et des dates d’entrée en vigueur). Dans ce contexte, Evernote v11 doit prouver qu’il ajoute de la valeur concrète, pas seulement des fonctionnalités « dans l’air du temps ».

Au-delà de l’IA : ergonomie, identité, et une remise à plat des offres

Evernote v11 ne se limite pas aux modèles. La mise à jour apporte aussi des améliorations d’édition et de navigation (menu d’insertion plus puissant, slash commands, aperçus de liens, calculs inline…), plus une identité visuelle rafraîchie.

Côté business, Evernote annonce de nouveaux forfaits (Starter, Advanced, Enterprise) pour clarifier une gamme devenue trop proche entre anciennes offres.