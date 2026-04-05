Google Photos fait évoluer sa manière d’éditer les images sur Android, avec une idée assez simple en apparence : éviter les modifications déclenchées sans le vouloir. Google a confirmé qu’il supprimait certains raccourcis gestuels qui permettaient jusqu’ici d’activer directement des outils comme Déplacer, Supprimer ou Réinventer par un simple toucher, un cercle ou un gribouillage sur l’image.

Désormais, ces fonctions devront être lancées depuis le menu de l’éditeur ou via la recherche d’outil.

À première vue, cela ressemble à un petit ajustement d’interface. En réalité, c’est une manière assez nette de repositionner Google Photos : moins dans l’effet “magique” immédiat, plus dans une logique d’édition volontaire, encadrée et plus prévisible.

Google Photos : Les outils quittent l’image pour revenir dans les menus

Le changement le plus concret concerne l’accès aux fonctions d’édition avancée. Jusqu’ici, certaines actions pouvaient se lancer directement depuis la photo, parfois de façon très rapide, mais aussi parfois par erreur. Google a choisi de mettre fin à cette logique sur Android : pour utiliser Effacer, Déplacer ou Réinventer, il faudra maintenant ouvrir explicitement l’éditeur, puis choisir l’outil dans les menus ou le rechercher par son nom.

Ce déplacement ajoute une étape, certes, mais il clarifie aussi beaucoup l’expérience. On ne “tombe” plus dans un outil puissant au détour d’un geste mal interprété ; on entre dans une action d’édition en pleine conscience.

Une expérience plus lente, mais aussi plus fiable

C’est le compromis central de cette mise à jour. Les utilisateurs habitués à des retouches très rapides sur plusieurs images ressentiront probablement un léger ralentissement dans leur routine. Mais en échange, Google réduit une source de friction bien connue : les activations accidentelles d’outils gourmands ou invasifs, qui peuvent casser le rythme, forcer un retour arrière ou créer une impression d’instabilité.

Android Authority rapporte d’ailleurs que Google justifie ce changement par la réduction des déclenchements involontaires et par une amélioration des performances globales de l’éditeur.

Autrement dit, Google privilégie désormais la cohérence à la vitesse pure. Et sur une application aussi massivement utilisée que Google Photos, ce choix a du sens.

Un Google Photos plus structuré, moins “priorité au geste”

Ce mouvement s’inscrit aussi dans l’évolution plus large de Google Photos depuis sa grande refonte de l’éditeur. En 2025, Google avait justement poussé une logique très orientée IA, avec des gestes simples et même une édition conversationnelle pour demander des retouches en langage naturel.

Le fait de revenir aujourd’hui sur certains raccourcis montre que Google affine son équilibre. L’entreprise ne renonce pas à l’IA ni aux outils avancés, mais elle semble admettre qu’un accès trop direct peut nuire à l’expérience quand il provoque des erreurs ou de la confusion.

Une petite mise à jour qui dit beaucoup de la suite

Google n’a pas encore détaillé précisément le calendrier complet de déploiement ni la liste exhaustive des appareils concernés, au-delà du fait que le changement touche l’expérience Android de Google Photos.

Mais la direction est déjà très lisible : Google Photos s’oriente vers une édition plus intentionnelle, où les outils puissants restent présents, mais sont un peu moins “trop proches” du geste de base. Cela rendra peut-être l’édition légèrement moins instantanée. En contrepartie, vos photos auront beaucoup moins de chances d’être modifiées par erreur — et, sur le long terme, c’est probablement un meilleur compromis.