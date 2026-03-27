Meta ne ralentit visiblement pas sur les lunettes connectées Ray-Ban Meta. De nouveaux dépôts réglementaires repérés aux États-Unis suggèrent l’arrivée prochaine de deux nouvelles paires de lunettes Ray-Ban Meta, baptisées Scriber et Blazer.

Plus intéressants encore, les documents décriraient des unités de production, et non de simples prototypes, ce qui laisse penser que le lancement pourrait être bien plus proche qu’il n’y paraît.

Ray-Ban Meta Scriber et Blazer : Deux nouveaux modèles, et peut-être une nouvelle taille

Les éléments les plus solides concernent justement l’existence de ces deux références. Les dépôts réglementaires évoquent Ray-Ban Meta Scriber et Ray-Ban Meta Blazer, avec une variante Blazer Large qui suggère une déclinaison en taille plus généreuse que ce que Meta propose aujourd’hui.

Les documents mentionnent aussi un étui de charge portable, signe que la marque conserverait l’un des choix pratiques les plus utiles des générations actuelles.

Ce détail n’est pas anodin. Jusqu’ici, les lunettes Meta ont surtout cherché l’équilibre entre accessoire de mode crédible et objet connecté relativement discret. L’arrivée d’une version plus grande pourrait signaler une volonté d’élargir l’offre, soit pour mieux coller à davantage de morphologies, soit pour ouvrir la porte à un châssis capable d’embarquer un peu plus de batterie, de capteurs ou de dissipation.

Un saut matériel semble plausible

Les numéros de modèle RW7001 et RW7002 ont aussi retenu l’attention, car ils marquent une rupture nette avec les références des précédentes générations. Plusieurs reprises y voient le signe d’une mise à niveau matérielle plus importante qu’une simple refonte, potentiellement autour de la connectivité et du silicium embarqué.

Les dépôts font notamment apparaître la prise en charge du Wi-Fi 6 sur la bande UNII-4, ce qui pourrait améliorer la fiabilité des transferts de données, du livestreaming et de certains usages IA en temps réel.

Toutefois, il faut éviter de surinterpréter. À ce stade, ni le design final, ni la qualité photo, ni la nature exacte des fonctions IA n’ont été confirmés publiquement. Tout ce que l’on peut dire avec sérieux, c’est que Meta semble préparer une génération qui ne se limite pas à un changement cosmétique.

Meta continue de miser sur les lunettes comme terrain prioritaire

Le contexte rend ces dépôts réglementaires particulièrement révélateurs. The Verge souligne que Meta, en tandem avec EssilorLuxottica, prépare activement la suite de sa gamme Ray-Ban IA, dans un moment où l’entreprise pousse de plus en plus ses wearables comme porte d’entrée grand public vers l’IA. Autrement dit, ces futurs modèles ne seraient pas de simples accessoires de plus, mais une brique centrale dans la stratégie post-smartphone que Meta cherche à installer.

Cette orientation devient d’autant plus crédible que Meta semble vouloir multiplier les formats plutôt que rester sur une seule paire « générique ». Si Scriber et Blazer correspondent bien à deux approches distinctes, Meta pourrait commencer à segmenter sa gamme comme un vrai catalogue hardware, et non plus comme une seule vitrine technologique.

Pour l’instant, beaucoup manque encore. On ignore si ces lunettes intégreront un affichage, si Meta mise surtout sur des usages audio et caméra sans écran, ou si l’entreprise prépare une montée en gamme plus ambitieuse autour d’agents IA visuels. On ne sait pas non plus si Scriber et Blazer viseront les mêmes usages ni à quel prix ils seraient lancés. Les dépôts réglementaires ne suffisent pas à répondre à ces questions, et Meta n’a pas commenté publiquement les dépôts au moment des premiers articles.

Meta semble passer du gadget prometteur à la vraie gamme produit

Le plus intéressant dans cette fuite n’est peut-être pas le nom des modèles. C’est ce qu’elle raconte du rythme industriel de Meta. Pendant longtemps, les lunettes connectées relevaient surtout de la démonstration ou du pari. Là, Meta donne l’impression d’entrer dans une logique beaucoup plus classique de constructeur : certification, variantes, tailles, itération matérielle, lancement rapproché.

En somme, Scriber et Blazer pourraient compter moins comme deux produits isolés que comme la preuve que Meta veut faire des lunettes IA une catégorie à part entière. Et si cette lecture se confirme, le vrai enjeu ne sera plus de savoir si les lunettes connectées ont un avenir. Il sera de savoir qui réussira à les rendre assez désirables pour sortir enfin du cercle des curieux.