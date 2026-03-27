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MacBook Neo : Une plaque de cuivre à 5 € pour doubler ses performances ?

MacBook Neo : Une plaque de cuivre à 5 € pour doubler ses performances ?

Apple a surpris son monde avec le MacBook Neo. Positionné comme un MacBook d’entrée de gamme, silencieux et ultra-efficace, il incarne une nouvelle stratégie : démocratiser macOS sans sacrifier l’essentiel. Mais, un test récent vient jeter une lumière inattendue sur ses limites… et sur ce qu’il aurait pu être.

MacBook Neo : Un design fanless séduisant… mais contraignant

Comme le MacBook Air, le MacBook Neo repose sur un système sans ventilation active. Un choix cohérent avec sa promesse : silence absolu, finesse, autonomie optimisée.

Mais, cette élégance technique a un prix. Sous charge prolongée, la puce A18 Pro atteint rapidement ses limites thermiques. Résultat : le système réduit automatiquement ses performances pour éviter la surchauffe. Un phénomène bien connu, une limitation thermique, ici particulièrement visible.

C’est là que le test réalisé par le YouTuber ETA Prime devient intéressant. En ajoutant une simple plaque de cuivre pour améliorer la dissipation thermique, le MacBook Neo change littéralement de comportement :

Températures plus basses

Throttling fortement réduit

Gains de performance à deux chiffres

Autrement dit, sans modifier le processeur ni le design global, un composant thermique basique suffit à libérer une partie du potentiel de la machine.

Pourquoi Apple ne l’a pas fait ?

La question peut sembler évidente. Mais, la réponse l’est tout autant : le MacBook Neo n’a jamais été conçu pour ça.

Apple joue ici une partition très précise :

maintenir un prix agressif (environ 699 €)

préserver une autonomie maximale

garantir un design simple et fiable

éviter toute montée en chaleur perceptible pour l’utilisateur

Ajouter une plaque de cuivre, aussi simple soit-elle, implique des compromis : coûts supplémentaires, redistribution thermique interne, impact potentiel sur d’autres composants. Et surtout, cela risquerait de brouiller la hiérarchie de produit. Un MacBook Neo trop performant viendrait empiéter sur le territoire des MacBook Air… voire des modèles Pro.

Apple bride-t-elle volontairement son entrée de gamme ?

Le cas du MacBook Neo illustre une réalité bien connue dans l’industrie : le produit est souvent défini autant par ses limites que par ses capacités. Techniquement, Apple aurait pu aller plus loin. Mais stratégiquement, cela n’aurait pas de sens. Le MacBook Neo n’est pas conçu pour soutenir des charges lourdes sur la durée, mais pour offrir une expérience fluide dans des usages quotidiens : bureautique, Web, multimédia léger.

Ce test met toutefois en évidence une chose : l’Apple Silicon a encore de la marge, même dans ses configurations les plus accessibles.

Et c’est peut-être là le message le plus intéressant. Derrière ce MacBook « budget », Apple ne propose pas seulement une machine abordable. Il expose aussi, volontairement ou non, à quel point ses puces sont capables — même lorsqu’elles sont volontairement contenues.