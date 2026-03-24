Oura Ring 5 : Première fuite majeure sur le design et les nouveaux coloris

Oura n’a encore rien annoncé officiellement, mais la prochaine génération commence déjà à se dessiner. De premiers rendus attribués à la Oura Ring 5 ont émergé ces derniers jours, laissant entrevoir une évolution mesurée plutôt qu’une refonte radicale : design un peu plus fluide, nouvelles finitions et capteurs potentiellement revus à la hausse.

Oura Ring 5 : Une fuite précoce, à traiter avec prudence

Les images relayées de la Oura Ring 5 montrent une bague très proche de la Oura Ring 4, lancée officiellement en octobre 2024, mais avec quelques ajustements visuels notables.

Android Headlines évoque notamment une coque extérieure plus courbe et une nouvelle finition Deep Rose, censée remplacer le Rose Gold. D’autres coloris seraient aussi au programme, avec du noir mat de type Stealth, ainsi que les classiques argent et or.

À ce stade, il faut toutefois garder une vraie réserve : il s’agit bien de rendus fuités, pas d’un teaser officiel de Oura. Les éléments les plus précis sur le design viennent pour l’instant de publications secondaires, pas de la marque elle-même.

Un design plus doux, mais sans rupture

Sur le fond, cette fuite suggère que Oura resterait fidèle à sa stratégie de produit récente : améliorer sans bouleverser. La Oura Ring 4 avait déjà affiné l’expérience avec des capteurs désormais intégrés plus discrètement à l’intérieur de la bague, une meilleure précision annoncée et un confort renforcé.

La Oura Ring 5 semble vouloir prolonger cette logique, avec une silhouette un peu plus organique et davantage d’options esthétiques.

C’est un choix cohérent. Sur le marché des bagues connectées, l’objet ne se vend pas seulement sur ses métriques de santé, mais aussi sur sa capacité à disparaître dans le quotidien. Plus la technologie s’efface visuellement, plus la bague gagne en désirabilité.

Les vraies nouveautés seraient à l’intérieur

Les rumeurs les plus crédibles pointent surtout vers une amélioration des capteurs internes. Les détails restent flous, mais plusieurs reprises de la fuite mentionnent une précision accrue sur le suivi du sommeil, de l’activité et des indicateurs de bien-être. En clair, Oura ne chercherait pas tant à ajouter une avalanche de nouvelles fonctions qu’à raffiner ce qu’elle fait déjà très bien : transformer des signaux biométriques en lecture globale de la récupération et de la santé quotidienne.

C’est d’autant plus plausible que Oura continue d’élargir son écosystème logiciel. La marque a récemment officialisé un partenariat avec Dexcom pour intégrer davantage de données métaboliques dans son app, preuve que sa stratégie ne repose plus seulement sur le hardware, mais sur une vision plus large de la santé connectée.

Batterie et charge : peu de changement attendu

Les premières fuites laissent entendre que la charge et l’autonomie resteraient globalement similaires à celles de la Oura Ring 4. Là encore, cela s’inscrirait dans une logique de continuité : quand un produit est déjà reconnu pour son endurance et sa simplicité d’usage, bouleverser la base n’est pas forcément la priorité.

Une sortie en 2027 ? C’est plausible, mais pas confirmée

L’idée d’un lancement fin 2027 circule largement, surtout parce que Oura a historiquement espacé ses générations de plusieurs années : la génération 3 en 2021, la Ring 4 en 2024. En suivant ce rythme, une Oura Ring 5 en 2027 paraît crédible. Mais, il faut être très clair : Oura n’a confirmé aucune date de lancement à ce jour. Le calendrier évoqué relève d’une extrapolation à partir du cycle précédent, pas d’une annonce officielle.

Ce que raconte surtout cette fuite, c’est la maturité croissante du marché. La bague connectée n’est plus un gadget étrange ; c’est un objet wearable qui cherche désormais l’élégance, la discrétion et la précision. Oura semble l’avoir bien compris. Avec la Oura Ring 5, la marque ne viserait pas une révolution spectaculaire, mais une amélioration plus subtile : meilleure intégration, design plus raffiné, données de santé plus fiables.

Et dans l’univers des wearables, ce sont souvent ces évolutions silencieuses qui finissent par compter le plus.