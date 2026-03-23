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Google Chrome sur iOS : Le nouveau bouton « Ask Gemini » va changer votre façon de lire le Web

Google Chrome sur iOS : Le nouveau bouton « Ask Gemini » va changer votre façon de lire le Web

Google n’intègre plus l’IA à ses produits : il les reconstruit autour d’elle. Et sur iPhone, Chrome commence à adopter une posture beaucoup plus « AI-first », à la manière d’un navigateur qui ne se contente plus d’afficher des pages… mais les interprète en temps réel.

Dernier signe en date : un raccourci « Ask Gemini » en cours de test dans Chrome pour iOS, pensé pour donner un accès instantané à l’assistant IA directement depuis l’interface du navigateur — sans détour, sans menu caché, et surtout sans quitter la page.

Un nouveau geste : interroger le Web sans quitter l’article

Selon les premières informations, Google teste une barre persistante en bas de l’écran où « Ask Gemini » s’installe aux côtés des commandes classiques (nouvel onglet, sélecteur d’onglets, etc.). Message implicite : l’IA n’est plus un outil « en plus », elle devient une action de navigation à part entière.

Concrètement, une pression sur le bouton ouvre un panneau Gemini superposé à la page en cours, comme une couche interactive. La page reste visible en arrière-plan : on continue de lire, on pose une question sur ce qu’on voit, on demande un résumé, une explication, un éclairage — sans casser le flux.

Une intégration « overlay » : Chrome devient un navigateur… interprète

Ce choix d’interface est loin d’être anodin. Plutôt que d’ouvrir une nouvelle application ou un nouvel onglet, Chrome injecte Gemini dans l’expérience de consultation. Cela rapproche le navigateur d’un modèle où l’IA joue le rôle de copilote permanent :

résumer un article sans quitter l’écran,

clarifier un passage technique ou ambigu,

extraire les points clés,

répondre à des questions contextuelles basées sur la page consultée.

Sur l’environnement de bureau, Google a déjà amorcé cette direction : Gemini peut résumer des pages, répondre à partir d’onglets ouverts et assister à certaines tâches. Sur iPhone, l’enjeu est encore plus stratégique : l’écran est plus petit, la friction est plus forte, et la promesse « je vous explique ce que vous lisez » devient un accélérateur d’usage.

Pourquoi Google insiste autant : faire de l’IA le mode par défaut du Web

Cette évolution s’inscrit dans une logique plus large : Gemini comme interface universelle de Google. À mesure que l’assistant s’installe dans les services, une bascule se dessine : au lieu de chercher, lire, comparer, synthétiser… l’utilisateur délègue une partie du travail cognitif à l’IA.

Autrement dit, Google ne vend pas seulement un assistant. Il propose une nouvelle norme d’interaction : le Web comme matière première, l’IA comme couche d’interprétation.

Et, le fait que le bouton soit dans une barre persistante, à portée de pouce, est un marqueur fort : Google veut que « poser une question à Gemini » devienne aussi naturel que « ouvrir un nouvel onglet ».

Disponibilité : encore expérimental, mais le cap est déjà posé

Pour l’instant, la fonctionnalité serait réservée à des versions de test (builds TestFlight) et cachée derrière des flags expérimentaux. Donc pas de déploiement grand public à ce stade — mais une direction assumée.

Ce genre de test, surtout lorsqu’il touche à l’interface principale, sert rarement à « voir si ça marche ». Il sert à habituer : à installer un réflexe, à mesurer l’adoption, puis à généraliser.

Vers un navigateur où l’IA devient la nouvelle barre de recherche

Chrome sur iOS n’est pas en train d’ajouter Gemini : il est en train de l’institutionnaliser. La question n’est plus « voulez-vous une IA ? », mais « combien de temps avant que vous ne naviguiez plus sans elle ? ».

Et au fond, c’est peut-être là le vrai tournant : le Web reste le Web, mais l’expérience bascule vers une lecture assistée, résumée, filtrée. Un internet moins exploré… et davantage interprété.