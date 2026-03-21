Accueil » Amazon « Transformer » : Le smartphone secret qui veut faire oublier le Fire Phone

Amazon « Transformer » : Le smartphone secret qui veut faire oublier le Fire Phone

Amazon « Transformer » : Le smartphone secret qui veut faire oublier le Fire Phone

Douze ans après l’échec très public du Fire Phone, Amazon remettrait un pied dans l’arène mobile. Selon Reuters, Amazon développe un nouveau smartphone en interne, nom de code « Transformer », avec une idée directrice qui colle à l’air du temps : un téléphone natif IA, conçu pour simplifier l’accès à Alexa et aux services maison (Shopping, Prime Video, Prime Music), plus que pour rivaliser frontalement avec l’iPhone sur le terrain du « super-smartphone » classique.

Un projet piloté par ZeroOne, l’unité « breakthrough devices »

Le développement serait porté par la division Devices & Services et, plus précisément, par une unité relativement récente baptisée ZeroOne, dirigée par J Allard (ancien de Microsoft, connu pour son rôle dans la création de la Xbox).

Reuters indique que Amazon n’a pas encore arrêté tous les détails (prix, date, fonctionnalités finales), et qu’en interne l’équipe explore même plusieurs pistes, dont une approche pouvant aller vers un smartphone « classique » ou un appareil plus minimaliste dans l’esprit des « dumbphones » premium.

Un smartphone « service-first », pas un Android de plus

Le cœur de l’angle stratégique, c’est la personnalisation autour de l’écosystème Amazon : un téléphone qui rendrait plus fluide l’usage de Shopping, Prime Video, Prime Music et surtout Alexa.

Et, c’est là que le projet devient intéressant : Reuters évoque un appareil où l’IA est centrale, potentiellement moins dépendant d’un app store traditionnel, et davantage organisé autour d’expériences guidées par l’assistant (mini-apps, actions, automatisations).

C’est une logique très « agentique » : le téléphone n’est plus une grille d’icônes, mais un tableau de commande.

Alexa+ comme point d’ancrage, l’IA comme excuse… et comme nécessité

Amazon sort d’un chantier long et coûteux : la refonte d’Alexa en version Alexa+ dopée à l’IA générative. Dans cette perspective, un smartphone maison peut devenir une rampe de lancement : un endroit où Alexa+ est « chez elle », où les parcours d’usage sont optimisés, et où Amazon contrôle l’intégration de bout en bout.

Le timing colle aussi au cycle d’investissement massif d’Amazon dans l’infrastructure IA. Reuters rapporte que le groupe a projeté environ 200 milliards de dollars de capex en 2026 (AI, puces, robotique, etc.), un niveau qui illustre la volonté de construire la capacité avant de capter les usages.

« Amazon a investi 50 milliards dans OpenAI » n’est pas confirmé comme un chèque signé

Récemment, nous avons entendu un investissement de 50 milliards de dollars dans OpenAI. À date, Reuters parle plutôt de discussions pouvant atteindre jusqu’à 50 milliards, avec des conditions possibles (IPO, jalons, etc.). Ce n’est pas présenté comme un montant déjà finalisé et transféré.

En parallèle, Reuters a aussi rapporté des frictions autour d’un accord cloud de 50 milliards impliquant AWS et OpenAI, mais là encore, on est sur un dossier complexe et très politique.

Ce qui peut faire réussir « Transformer »… ou le refaire échouer

Amazon connaît la leçon du Fire Phone : un smartphone ne gagne pas par la volonté, mais par une proposition claire.

Ce qui peut marcher :

Une expérience Alexa+ réellement supérieure, plus rapide, plus utile, plus « actionnable » que sur iOS/Android.

Un positionnement « second device » intelligent : un téléphone simple, sûr, agentique, qui fait gagner du temps.

L’intégration Prime/Amazon Shopping pensée comme un avantage de confort, pas comme une publicité permanente.

Ce qui peut tuer le projet :

Un smartphone perçu comme une télécommande d’Amazon plutôt qu’un produit désirable.

Une IA trop intrusive, ou pas assez fiable.

Le mur du marché : Apple/Samsung dominent, et les utilisateurs migrent rarement sans raison très forte.

En filigrane, « Transformer » ressemble moins à une guerre contre l’iPhone qu’à une tentative de créer le premier « téléphone Alexa » crédible — un appareil qui sert de pont entre commerce, divertissement, smart home et IA agentique. Si Amazon réussit l’équilibre, il peut trouver sa niche. S’il se rate, le smartphone redeviendra ce qu’il a toujours été pour Amazon : un luxe stratégique coûteux.