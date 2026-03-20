Xiaomi Book Pro 14 : Le retour fracassant de Xiaomi sur le PC ultra-léger

Après une longue parenthèse, et comme attendu, Xiaomi revient sur le marché des ordinateurs portables avec le Xiaomi Book Pro 14, officialisé en Chine lors de son événement du 19 mars 2026.

La marque signe ici un retour plutôt calculé : un châssis très léger, une dalle OLED haut de gamme, les nouvelles puces Intel Core Ultra, et une intégration toujours plus poussée à son propre écosystème.

Xiaomi Book Pro 14 : Un laptop Xiaomi qui mise d’abord sur la finesse et les matériaux

Le Xiaomi Book Pro 14 pèse 1,08 kg pour 14,95 mm d’épaisseur, des chiffres que Xiaomi attribue notamment à un châssis unibody en alliage de magnésium moulé sous pression, présenté comme environ 30 % plus léger que des conceptions plus classiques.

La marque évoque aussi un cache inférieur en fibre de carbone, un support de clavier en alliage de titane et des composants de refroidissement mêlant graphène et aluminium. Le tout est proposé en plusieurs coloris, dont Soft Fog Blue, Elegant Gray, Creamy White et une teinte Soft Light Pink.

Ce choix de matériaux raconte assez bien la stratégie de Xiaomi : revenir non pas avec une machine généraliste, mais avec un produit qui veut immédiatement se placer dans l’univers des ultraportables premium. Cette phrase est une analyse fondée sur les matériaux, le poids et le positionnement annoncés.

Un écran OLED qui donne le ton

La partie la plus séduisante de la fiche technique reste sans doute l’écran. Le Book Pro 14 embarque une dalle OLED tactile de 14,6 pouces, avec une définition 3,1K, un taux de rafraîchissement 120 Hz et une luminosité maximale annoncée à 1600 nits. Xiaomi met clairement l’affichage au centre de son discours, et les premiers relais de l’annonce insistent eux aussi sur ce point.

Dans un segment où beaucoup de laptops fins restent encore prudents sur l’écran, Xiaomi choisit ici une approche plus spectaculaire. C’est un signal important : le Book Pro 14 ne veut pas seulement être compact, il veut paraître haut de gamme dès le premier regard. Cette phrase est une analyse.

Intel Core Ultra 5 ou Ultra X7 : Xiaomi vise la polyvalence haut de gamme

Sous le capot, le Xiaomi Book Pro 14 est proposé avec trois configurations : Intel Core Ultra 5 325, Core Ultra 5 338H et Core Ultra X7 358H. Xiaomi associe ces puces à un système de refroidissement comprenant une grande chambre à vapeur, deux ventilateurs et une architecture thermique à trois canaux, avec jusqu’à 50 W de performance soutenue selon la marque.

Autrement dit, Xiaomi ne positionne pas cette machine comme un simple ultraportable de bureautique élégante. Le Xiaomi Book Pro 14 cherche aussi à offrir une vraie marge de performance pour les usages créatifs, le multitâche lourd ou certains travaux plus soutenus. Cette phrase est une analyse fondée sur les processeurs choisis et sur la promesse de 50 W soutenus.

Un trackpad géant, une connectique complète et de la marge pour le stockage

Xiaomi insiste aussi sur l’ergonomie. Le laptop intègre un large pavé tactile sensible à la pression de 129 cm². À l’intérieur, on retrouve en plus un emplacement M. 2 2280 supplémentaire permettant d’aller jusqu’à 4 To de stockage, un point assez rare sur une machine aussi fine. La connectique comprend Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI 2,1 et une prise jack 3,5 mm.

Là encore, Xiaomi essaie de corriger un reproche fréquent fait aux ultraportables premium : trop de finesse, pas assez de flexibilité. Ici, la marque tente visiblement de préserver les deux.

Le Xiaomi Book Pro 14 embarque une batterie de 72 Wh, avec une autonomie revendiquée jusqu’à 19,8 heures. Xiaomi détaille aussi environ 12,4 heures de streaming vidéo et 15,8 heures de visioconférence, tout en fournissant dans la boîte un chargeur GaN 100 W. Comme toujours, ces chiffres relèvent des mesures constructeur et dépendront fortement de l’usage réel.

Xiaomi continue de tisser son écosystème

Côté logiciel, Xiaomi poursuit sa logique de continuité entre appareils. Le Xiaomi Book Pro 14 prend en charge certaines fonctions de réveil et d’extinction à distance, et peut fonctionner avec des tablettes Xiaomi pour le transfert de fichiers et l’édition de documents entre appareils. Ce n’est pas anecdotique : Xiaomi veut faire de son laptop une pièce de plus dans son univers connecté, pas un produit isolé.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Book Pro 14 démarre à 8 499 yuans (1 065 euros) pour la version 24 Go/1 To avec Core Ultra 5 325, grimpe à 9 699 yuans (1 215 euros) pour la variante 32 Go/1 To avec Core Ultra 5 338H, puis à 10 499 yuans (1 315 euros) pour le modèle 32 Go/1 To avec Core Ultra X7 358H.

Au fond, ce Xiaomi Book Pro 14 ne ressemble pas à un simple retour opportuniste. Il traduit une ambition plus claire : exister à nouveau dans l’informatique personnelle avec un produit fin, haut de gamme, bien équipé, et suffisamment distinct pour ne pas se perdre dans la masse.

Xiaomi ne réinvente pas le laptop, mais il assemble ici une formule très cohérente, à mi-chemin entre l’ultraportable design et la machine de productivité premium. Cette conclusion est une analyse fondée sur les caractéristiques, le prix et le positionnement du produit.