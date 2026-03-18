Événement Xiaomi du 19 mars : Xiaomi Book Pro 14, Xiaomi Watch S5 et nouvelle SU7 sous les projecteurs

Xiaomi accélère le rythme. Xiaomi tiendra en Chine, le 19 mars à 19 h (heure de Pékin), un événement de lancement où elle dévoilera simultanément un nouveau PC portable, une montre connectée et une nouvelle déclinaison de sa berline électrique SU7.

À quelques heures de la présentation, la marque a déjà commencé à distiller plusieurs détails sur ses produits, ce qui permet de mieux comprendre la logique de cet événement : montrer que Xiaomi ne veut plus seulement être perçu comme un fabricant de smartphones, mais comme une marque capable d’orchestrer un véritable écosystème premium.

Xiaomi Book Pro 14 : un ultraportable qui mise sur l’écran et la finesse

Au centre de l’annonce, on retrouve le Xiaomi Book Pro 14, un ordinateur portable qui met clairement l’accent sur la légèreté et l’affichage. Xiaomi a confirmé une dalle OLED de 14,6 pouces, avec une définition 3,1K, un taux de rafraîchissement 120 Hz et une luminosité annoncée à 1600 nits. Le châssis ne pèserait que 1,08 kg, ce qui place la machine dans la catégorie des ultraportables haut de gamme plutôt que dans celle des laptops de performance bruts.

Sous le capot, Xiaomi évoque un Intel Core Ultra X7 358H de troisième génération, avec des options de stockage pouvant monter jusqu’à 4 To grâce à plusieurs emplacements, dont un slot M.2 additionnel.

La connectique paraît elle aussi particulièrement complète, avec Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI 2,1 et une prise jack 3,5 mm. La machine embarque aussi un large pavé tactile sensible à la pression, pensé pour les gestes, ainsi qu’un système de refroidissement à chambre à vapeur, double ventilateur et triple conduit d’air, Xiaomi affirmant pouvoir maintenir jusqu’à 50 W de performances en charge.

Sur le fond, ce Xiaomi Book Pro 14 semble illustrer une stratégie assez claire : Xiaomi veut séduire un public qui attend d’un laptop non seulement de la finesse, mais aussi un écran premium et une fiche technique suffisamment robuste pour justifier une montée en gamme.

Xiaomi Watch S5 : la santé et l’autonomie comme arguments centraux

À côté du laptop, Xiaomi doit aussi lever le voile sur la Xiaomi Watch S5. La marque met en avant un système de capteurs revu, combinant plusieurs sources lumineuses et photodiodes pour améliorer la précision des mesures biométriques. Xiaomi affirme que son nouvel algorithme de fréquence cardiaque peut atteindre jusqu’à 94 % de précision, tandis qu’un nouvel algorithme de suivi du sommeil serait capable de mieux détecter les phases d’endormissement et de réveil.

La montre prendrait en charge plus de 150 modes sportifs et intégrerait une puce GNSS double fréquence, compatible avec plusieurs systèmes satellites dont GPS et Galileo, pour un suivi de localisation plus fiable. Côté autonomie, Xiaomi annonce jusqu’à 21 jours en mode Bluetooth et environ 14 jours avec l’eSIM, grâce à une batterie de 815 mAh. Ces chiffres, s’ils se confirment à l’usage, placeraient la Watch S5 dans une catégorie où l’endurance devient un véritable argument différenciant, bien au-delà du simple accessoire connecté.

La nouvelle Xiaomi SU7 complète la démonstration d’écosystème

L’événement du 19 mars ne se limitera pas à l’informatique et au wearable. Xiaomi y présentera également la nouvelle version de la SU7, sa berline électrique, confirmant que l’automobile fait désormais partie intégrante de sa stratégie de produit. Plusieurs sources indiquent que Xiaomi EV a officiellement fixé cette présentation au 19 mars à 19 h en Chine, avec une volonté manifeste de maintenir la dynamique autour de sa gamme électrique.

C’est probablement le point le plus révélateur de l’ensemble. En réunissant, au cours d’un même événement, un laptop, une montre et une voiture électrique, Xiaomi ne cherche pas seulement à multiplier les annonces. L’entreprise met en scène son ambition de devenir une marque transversale, capable d’occuper plusieurs pans du quotidien numérique et connecté.

Un lancement qui en dit long sur l’évolution de Xiaomi

Ce rendez-vous du 19 mars a donc une portée plus large qu’une simple refonte produit. Le Xiaomi Book Pro 14 doit montrer que Xiaomi peut proposer un ultraportable premium crédible. La Watch S5 doit consolider son discours autour de la santé connectée et de l’autonomie. Et la SU7 doit continuer à installer Xiaomi dans le paysage automobile chinois.

Autrement dit, Xiaomi ne veut plus seulement lancer des appareils. La marque veut imposer un récit cohérent, où chaque produit renforce l’idée d’un écosystème complet, du poignet au bureau, jusqu’à la voiture.