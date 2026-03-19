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Galaxy Glasses : La fuite sur la batterie qui trahit les ambitions de Samsung

Galaxy Glasses : La fuite sur la batterie qui trahit les ambitions de Samsung

Samsung semble bien décidé à entrer sur le marché des lunettes connectées. Et même si le produit reste encore entouré d’un flou important, une nouvelle fuite sur sa batterie donne un indice intéressant sur le niveau d’ambition du groupe. Selon SamMobile, les premières Galaxy Glasses utiliseraient une batterie de 245 mAh, associée à la référence EB-O200/EB-BO200CAY.

À première vue, le chiffre paraît modeste. En réalité, pour ce type d’appareil, il ne l’est pas du tout.

Galaxy Glasses : Une batterie qui alimente les spéculations sur un écran intégré

Le point le plus commenté autour de cette fuite, c’est la comparaison avec les lunettes de Meta. Des observateurs notent qu’une capacité de 245 mAh se situe très près de celle des Ray-Ban Display de Meta, qui embarquent une batterie de 248 mAh. C’est ce parallèle qui alimente l’idée que les Galaxy Glasses pourraient elles aussi intégrer un écran.

Mais, il faut rester prudent. Cette lecture est plausible, pas certaine. D’autant qu’un autre rapport de SamMobile affirme au contraire que la première génération de lunettes Samsung serait attendue sans écran intégré, avec une approche davantage centrée sur la caméra, l’audio et l’assistance IA via smartphone.

Autrement dit, la batterie suggère une ambition élevée, mais elle ne permet pas encore de trancher définitivement sur la présence d’un écran.

Samsung parle déjà d’IA, de caméra et d’usage connecté au smartphone

Ce que Samsung a davantage confirmé, en revanche, c’est la philosophie du produit. Lors du MWC 2026, Jay Kim, vice-président exécutif de l’activité mobile, a expliqué que les futures lunettes intégreront une caméra placée au niveau des yeux et se connecteront à un smartphone Galaxy chargé de traiter les données captées.

Les premières rumeurs évoquent aussi un capteur de 12 mégapixels, ainsi que la présence de microphones, haut-parleurs et commandes tactiles. Là encore, on reste dans le domaine des indiscrétions, mais l’ensemble dessine un produit très orienté interaction contextuelle plutôt qu’affichage immersif façon casque XR.

Android XR et Gemini comme colonne vertébrale

Samsung ne s’avance pas seul sur ce terrain. Le groupe s’inscrit dans l’écosystème Android XR, développé avec Google et Qualcomm. Google a officiellement confirmé travailler avec des marques comme Gentle Monster et Warby Parker pour concevoir des lunettes Android XR plus désirables sur le plan du design, et Samsung fait partie des partenaires clés de cette offensive.

Cette base logicielle devrait s’appuyer sur Gemini pour les fonctions IA : compréhension du contexte visuel, traduction, recherche contextuelle, prise de notes ou assistance vocale. Google a déjà montré que ses lunettes Android XR pouvaient gérer ce type d’interactions en temps réel.

Le vrai sujet n’est peut-être pas l’écran, mais l’interface

Au fond, la question centrale n’est peut-être pas de savoir si Samsung mettra un écran dans ses premières lunettes. Le vrai enjeu est ailleurs : réussir à créer un objet que l’on a envie de porter toute la journée, capable d’être utile sans devenir envahissant.

C’est précisément pour cela que Google insiste autant sur les partenariats avec des marques d’optique et de mode. Les lunettes connectées ne peuvent pas suivre la trajectoire du smartphone si elles restent de simples démonstrations technologiques. Elles doivent devenir socialement acceptables, légères, cohérentes et discrètes.

Une bataille qui se jouera aussi sur la confiance

Il reste enfin une question plus sensible, que ni Samsung ni Google ne pourront contourner : celle de la vie privée. Des lunettes capables de filmer l’environnement, d’écouter, d’interpréter et de transmettre des informations à une IA embarquée ou connectée ouvrent immédiatement un champ de tension autour du consentement, de la surveillance et de l’acceptabilité dans l’espace public.

C’est sans doute l’un des défis les plus importants du produit. Car même avec une bonne autonomie, un design réussi et un assistant IA performant, des lunettes intelligentes ne deviendront pas grand public si elles inspirent d’abord de la méfiance.

Au fond, cette fuite sur la batterie raconte surtout une chose : Samsung ne prépare probablement pas un simple accessoire expérimental. Le groupe semble vouloir entrer sur le marché des lunettes IA avec un produit suffisamment sérieux pour rivaliser avec Meta, tout en s’appuyant sur l’écosystème Android XR pour aller plus loin que la simple paire de lunettes connectées.