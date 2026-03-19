Huawei Nova 16 Ultra : Une batterie monstre de 7000 mAh en préparation ?

À peine trois mois après le lancement de la série Nova 15, les premières rumeurs autour de sa succession commencent déjà à circuler. Et si elles se confirment, Huawei préparerait une montée en gamme assez nette sur son futur Nova 16 Ultra, avec une formule qui mêle grand écran, batterie très ambitieuse et photographie plus sérieuse.

Les dernières indiscrétions attribuées à Digital Chat Station évoquent en effet un prototype équipé d’un écran 6,84 pouces 1,5K LTPO, d’une puce de la famille Kirin 9 et d’une batterie d’environ 7000 mAh.

Un format généreux, mais toujours dans l’esprit Nova

Le point de départ de cette fuite, c’est donc un appareil non nommé, décrit comme un prototype en test chez “un certain constructeur”. Les indices laissés dans les échanges autour de la fuite pointent vers la série Huawei Nova 16, et plus précisément vers un possible Nova 16 Ultra. La dalle annoncée mesurerait 6,84 pouces, avec une définition 1,5K et la technologie LTPO, ce qui placerait le téléphone dans un registre plus premium que la moyenne du milieu de gamme classique.

Ce choix d’écran n’aurait rien d’anodin. La gamme Nova a longtemps joué l’équilibre entre design soigné, photo flatteuse et identité lifestyle. Avec un panneau LTPO de cette taille, Huawei semble vouloir rendre sa série plus ambitieuse sur l’affichage, sans basculer totalement dans la logique Mate ou Pura. Cette dernière phrase relève d’une analyse à partir du positionnement historique de la gamme et des spécifications fuitées.

Une batterie de 7000 mAh pour franchir un cap

L’autre information marquante concerne l’autonomie. Le prototype évoqué embarquerait une batterie autour de 7000 mAh, un niveau qui placerait le Nova 16 Ultra dans une catégorie devenue particulièrement compétitive en Chine. Cela représenterait un bond par rapport à la génération précédente, qui loge une batterie de 6500 mAh sur le Nova 15 Ultra.

Si ce chiffre se confirme, Huawei chercherait clairement à faire de l’endurance un argument central, et non plus seulement un atout secondaire. Dans un marché où les smartphones milieu/haut de gamme se ressemblent de plus en plus sur la façade, une très grosse batterie redevient un facteur de différenciation tangible à l’usage.

Un trio photo qui veut monter en sophistication

La partie photo se précise aussi. Selon la fuite, le Nova 16 Ultra testerait un capteur principal de 50 mégapixels au format proche du 1/1,3 pouce, accompagné d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec capteur plus petit, ainsi que d’un capteur multispectral. Ce dernier point est intéressant, car Huawei utilise déjà ce type d’approche sur certains modèles pour améliorer la précision colorimétrique et le rendu global de la scène.

Le capteur frontal n’est pas détaillé dans la nouvelle fuite, mais plusieurs reprises estiment que Huawei pourrait conserver le selfie 50 mégapixels de la génération actuelle. Là encore, on reste dans le domaine de la projection, pas de la confirmation officielle.

Une puce Kirin “9-series” en attendant mieux

La fuite mentionne aussi un “9-series flagship processor”, ce qui renvoie très probablement à une puce de la famille Kirin 9000 ou assimilée. Les rapports ne donnent pas encore la référence exacte, mais cette orientation serait logique au regard du Nova 15 Ultra, lancé avec une puce Kirin 9010S selon plusieurs couvertures du lancement.

Ce qui rend ces rumeurs d’autant plus intéressantes, c’est leur timing. La série Nova 15 n’a été officialisée qu’en décembre 2025, avec un prix d’entrée de 2699 yuans pour le modèle standard, tandis que le Nova 15 Ultra démarrait plus haut dans la gamme. Plusieurs sources ont également mis en avant sur cette génération un design distinctif et un positionnement plus affirmé sur la photo, notamment pour la version Ultra.

Autrement dit, Huawei n’aurait pas besoin de révolutionner la série Nova pour faire évoluer son successeur. Il lui suffirait de pousser plus loin certains curseurs déjà visibles : plus grande ambition photo, meilleure autonomie et montée en gamme plus nette sur l’écran.

Une fuite crédible, mais encore très précoce

Comme toujours avec ce type d’informations, la prudence reste indispensable. Le nom commercial du téléphone n’est pas confirmé, et les caractéristiques finales peuvent encore évoluer avant le lancement. Ce que l’on peut dire, en revanche, c’est que plusieurs sources convergent désormais vers le même portrait-robot : un Nova 16 Ultra plus sérieux, plus endurant et plus premium que son prédécesseur.

Au fond, cette fuite raconte quelque chose de simple : Huawei semble vouloir faire sortir la gamme Nova de son image de série simplement élégante pour la rapprocher davantage d’un vrai haut de gamme accessible. Et si cette trajectoire se confirme, le Nova 16 Ultra pourrait devenir l’un des modèles les plus intéressants de la stratégie mobile du groupe en 2026. Cette dernière phrase relève d’une analyse à partir des fuites actuelles et du positionnement observé sur la génération précédente.