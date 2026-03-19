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OnePlus Nord 6 : Le smartphone « immortel » avec une batterie record de 9 000 mAh

OnePlus Nord 6 : Le smartphone « immortel » avec une batterie record de 9 000 mAh

Le prochain OnePlus Nord 6 commence à se préciser. Après son passage sur Geekbench, une nouvelle fuite — incluant une image supposée de la boîte — dévoile une fiche technique étonnamment ambitieuse pour un smartphone de milieu de gamme.

Et si les informations se confirment, OnePlus pourrait bien redéfinir les attentes sur ce segment.

OnePlus Nord 6 : Un écran qui dépasse largement le milieu de gamme

Selon la fuite, le OnePlus Nord 6 embarquerait un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une définition 1,5K et surtout un taux de rafraîchissement de 165 Hz. C’est un point clé. À ce niveau de prix, la plupart des concurrents plafonnent encore à 120 Hz. En poussant jusqu’à 165 Hz, OnePlus semble viser clairement les usages gaming et la fluidité extrême — un argument souvent réservé aux smartphones plus premium.

Le smartphone serait propulsé par le Snapdragon 8 s Gen 4, une puce positionnée juste en dessous du très haut de gamme.

Son passage sur Geekbench confirme cette orientation avec :

2 040 points en monocoeur

6 520 points en multicoeurs

12 Go de RAM

Android 16

Concrètement, cela place le OnePlus Nord 6 dans une zone hybride : pas tout à fait flagship, mais largement au-dessus du milieu de gamme classique.

Une batterie hors norme (et c’est peut-être son vrai argument)

C’est probablement la donnée la plus spectaculaire : une batterie annoncée de 9 000 mAh. Si elle se confirme, ce serait tout simplement l’une des plus grosses batteries jamais vues sur un smartphone grand public. À titre de comparaison, la plupart des modèles actuels tournent entre 4 500 et 5 500 mAh.

Elle serait accompagnée d’une charge rapide 80 W, ce qui laisse espérer une autonomie très longue (plusieurs jours en usage modéré), et une recharge relativement rapide malgré la capacité énorme

Attention toutefois : une telle batterie pose forcément des questions sur le poids et l’épaisseur, deux points encore inconnus.

Photo et configurations : plus classiques

Côté photo, OnePlus resterait plus sobre :

50 mégapixels pour le capteur principal

32 mégapixels pour la caméra frontale

On est ici sur une configuration efficace, mais sans extravagance, ce qui confirme que le OnePlus Nord 6 mise surtout sur performance et autonomie plutôt que sur la photo. Deux variantes seraient proposées : 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go, avec des coloris annoncés : Noir, Mint et Argent.

Une sortie imminente

Toujours selon la fuite, le lancement pourrait avoir lieu début avril 2026, avec une date probable autour du 7 avril. Un autre modèle, le OnePlus Nord CE 6, devrait accompagner le lancement pour couvrir une gamme encore plus accessible.

Si toutes ces informations se confirment, le OnePlus Nord 6 pourrait devenir un cas intéressant sur le marché : écran ultra fluide (165 Hz), puce quasi haut de gamme, batterie record et prix potentiellement contenu.

Le compromis est clair : moins d’innovation côté photo, mais un focus total sur l’endurance et la performance. Et c’est peut-être exactement ce que beaucoup d’utilisateurs attendent aujourd’hui.