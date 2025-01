Accueil » CES 2025 : Intel lance des processeurs surpuissants pour créateurs et gamers

CES 2025 : Intel lance des processeurs surpuissants pour créateurs et gamers

Intel a dévoilé cette semaine au CES 2025 l’ensemble de sa gamme de processeurs Arrow Lake, conçue pour répondre aux besoins des ordinateurs portables, des ultrabooks légers aux machines de jeu puissantes.

Ces nouveaux processeurs mobiles, regroupés sous les séries 200HX, 200H et 200U, sont destinés à équiper de nombreux ordinateurs portables annoncés lors de l’événement, consolidant ainsi la présence d’Intel dans les segments haut de gamme et gaming.

Ces processeurs promettent des avancées significatives en matière de performance, d’efficacité énergétique et de capacités IA, établissant de nouvelles normes pour les ordinateurs portables et les stations de travail.

Intel Core Ultra 9 : Des performances IA multipliées

Les processeurs Intel Core Ultra 9 offrent des améliorations spectaculaires en matière de traitement IA et de performances globales. Intel affirme que ces puces peuvent être jusqu’à 2x à 3x plus rapides pour les applications IA et offrent une efficacité énergétique améliorée, avec une performance par watt 8,2 fois meilleure par rapport à la génération précédente.

La puce phare, l’Intel Core Ultra 9 285H, auparavant connue sous le nom de code Arrow Lake H, affiche des gains impressionnants :

2,2x plus rapide pour les calculs en vision par ordinateur.

3,3x plus rapide pour le traitement des modèles IA comme Llama 3 8B.

2,3x plus rapide pour des tâches comme Stable Diffusion 1.5.

Ces puces intègrent également une GPU Intel Arc et sont optimisées pour la sécurité et l’efficacité dans les applications professionnelles et grand public.

Intel Core Ultra 200HX et H Series : Pour les créateurs et les gamers

Pour les créateurs de contenu et les joueurs, Intel a dévoilé les processeurs Core Ultra 200HX et H Series, qui combinent des performances graphiques, une accélération IA et une efficacité énergétique exceptionnelles. Ces puces apportent des améliorations significatives par rapport à la génération précédente :

Jusqu’à 24 cœurs pour la série HX et 16 cœurs pour la série H, basés sur la dernière architecture d’Intel.

Une performance multi-thread jusqu’à 41 % supérieure pour la série HX.

Des graphiques Intel Arc avec 8 cœurs Xe, offrant 22 % de meilleures performances de jeu par rapport aux modèles H de la génération précédente.

Un NPU intégré pour les modèles HX, offrant jusqu’à 13 TOPS (trillions d’opérations par seconde).

Une connectivité avancée avec jusqu’à 48 voies PCIe pour les GPU et les SSD de dernière génération.

Une taille de puce réduite de 33 %, permettant des designs plus fins et légers.

Intel et Microsoft : Une collaboration pour les Copilot+ PC

Intel a également renforcé son partenariat avec Microsoft pour introduire les Copilot+ PC, des ordinateurs optimisés pour l’IA, alimentés par les processeurs Intel Core Ultra 200V. Ces PC offrent une productivité améliorée grâce à des fonctions avancées, comme la reconnaissance vocale, l’automatisation de tâches et une autonomie accrue.

Par exemple, un HP EliteBook X avec un processeur Intel Core Ultra7 268V peut atteindre 10,5 heures d’autonomie sur Microsoft Teams et jusqu’à 20,3 heures sur des applications Microsoft 365.

Intel : Une vision audacieuse pour 2025

Avec ces annonces, Intel cherche à regagner son leadership dans un marché concurrentiel. Sous la direction intérimaire de David Zinsner et Michelle Johnston Holthaus, l’entreprise mise sur l’innovation IA et la performance pour transformer l’expérience utilisateur. En parallèle, Intel se tourne vers l’automobile avec des solutions IA pour véhicules intelligents, dévoilées lors d’une présentation spéciale le 7 janvier.

Les processeurs Intel Core Ultra 200HX et H Series arriveront sur le marché au cours du premier semestre 2025. Avec leurs capacités avancées et leurs applications IA intégrées, ces nouveaux modèles positionnent Intel comme un acteur incontournable pour les créateurs, gamers et entreprises cherchant à adopter les dernières innovations technologiques.