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Adobe et NVIDIA : un partenariat géant pour industrialiser la création dopée à l’IA

Adobe et NVIDIA : un partenariat géant pour industrialiser la création dopée à l'IA

Adobe et NVIDIA passent à une nouvelle étape de leur relation. Les deux groupes ont annoncé un partenariat stratégique destiné à accélérer la création, la production et la personnalisation de contenus dopés à l’IA, avec en ligne de mire la prochaine génération de modèles Firefly, des workflows agentiques plus poussés et de nouveaux outils 3D pour les marques.

Derrière l’annonce, l’enjeu dépasse largement la simple intégration technique. Adobe veut renforcer son statut de colonne vertébrale des flux créatifs et marketing en entreprise, tandis que NVIDIA étend son influence bien au-delà du hardware, en s’imposant comme fournisseur d’infrastructure, de modèles ouverts et de briques logicielles pour l’IA appliquée aux usages métiers.

Firefly entre dans une nouvelle phase industrielle

Au cœur du partenariat, Adobe va développer la prochaine génération de ses modèles Firefly en s’appuyant sur les technologies d’accélération de NVIDIA, notamment CUDA-X, NeMo et les modèles ouverts Cosmos. L’objectif affiché est d’améliorer la précision, le contrôle et la qualité des rendus dans les pipelines créatifs et marketing.

Adobe précise aussi que Firefly Foundry intégrera l’infrastructure IA de NVIDIA pour proposer des modèles de niveau entreprise, entraînés sur des données propriétaires de marques et de franchises. La promesse est très claire : permettre la génération de contenus commercialement exploitables et protégés sur le plan de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse d’images, de vidéo, d’audio, de vectoriel ou de 3D.

Autrement dit, Adobe ne cherche plus seulement à rendre l’IA créative plus impressionnante. Le groupe veut la rendre gouvernable, compatible avec les contraintes des grandes organisations, et suffisamment fiable pour devenir un outil de production à grande échelle.

L’IA agentique devient la nouvelle couche d’automatisation

L’autre axe majeur concerne les workflows agentiques. Adobe explore l’intégration de composants de l’NVIDIA Agent Toolkit, notamment OpenShell et Nemotron, afin de prendre en charge des agents hybrides capables d’opérer sur des tâches longues, dans des environnements sécurisés et plus efficaces en coût.

Les deux entreprises travaillent également autour de NemoClaw, présenté comme une pile open source destinée à faciliter le déploiement plus sûr d’assistants « always-on », avec exécution via OpenShell et prise en charge de modèles ouverts comme Nemotron. Adobe indique que ces technologies sont évaluées pour des workflows à grande échelle dans Adobe Experience Platform, avec un accompagnement technique de NVIDIA.

Cette orientation est révélatrice d’un changement de cap plus large dans le secteur : l’IA ne se contente plus de générer du contenu à la demande, elle commence à piloter des séquences entières de travail, de production et d’orchestration. Pour Adobe, le défi est désormais de transformer ses suites en environnements où l’automatisation ne remplace pas la création, mais en accélère la mise en œuvre.

Des jumeaux numériques 3D pour le marketing

Adobe profite aussi de ce partenariat pour lancer en bêta publique une solution cloud-native de jumeaux numériques 3D préservant l’identité de marque. Le principe consiste à créer des répliques virtuelles persistantes de produits physiques afin d’alimenter les usages marketing et e-commerce.

La plateforme s’appuie sur les bibliothèques NVIDIA Omniverse, sur le framework OpenUSD, sur le rendu RTX et sur Omniverse Kit App Streaming pour la diffusion temps réel dans le cloud. Adobe explique que cette base doit permettre de produire des packshots cohérents, des visuels lifestyle, des expériences produit 3D configurables et même des essayages virtuels immersifs.

Sur le plan stratégique, c’est probablement l’un des volets les plus intéressants de l’annonce. Car le marketing visuel entre dans une phase où les marques ne veulent plus générer seulement des images ; elles veulent disposer d’un actif numérique central, persistant, réutilisable et fidèle à leur identité sur tous les canaux.

Toute la pile Adobe va être irriguée par NVIDIA

Le partenariat doit aussi irriguer une large partie de l’écosystème Adobe. L’intégration des briques NVIDIA est prévue dans Acrobat, Photoshop, Premiere Pro, Frame.io, Firefly Foundry, GenStudio et Experience Platform. Frame.io, en particulier, doit bénéficier d’une accélération CUDA pour le décodage média, la gestion de contenus, la recherche sémantique et les analyses IA sur les contenus image, vidéo et 3D.

Cette extension à travers plusieurs produits montre bien que l’accord ne vise pas une fonctionnalité isolée. Adobe et NVIDIA construisent ici une infrastructure commune pour faire circuler l’IA dans l’ensemble de la chaîne de valeur, de la création brute à l’orchestration de l’expérience client.

Plus qu’un partenariat, une tentative de standardisation

Au fond, cette annonce raconte quelque chose de plus vaste que l’ajout de nouvelles fonctions. Adobe et NVIDIA cherchent à redéfinir le socle technologique de la création assistée par IA pour les entreprises : des modèles propriétaires, mais contrôlables, des agents capables d’automatiser des tâches complexes, et des objets 3D persistants servant de référence pour la production visuelle.

Dans ce schéma, Adobe conserve la couche métier, la relation avec les créatifs et les équipes marketing, tandis que NVIDIA fournit la profondeur technologique, des modèles à l’infrastructure. L’alliance est donc logique, mais elle est aussi très politique dans la guerre actuelle de l’IA : elle vise à installer un standard de fait pour les workflows créatifs et marketing de nouvelle génération.

Et c’est sans doute là le vrai message de cette annonce : l’IA créative sort progressivement de la phase expérimentale. Elle entre dans celle de l’industrialisation.