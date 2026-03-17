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Spotify : la gestion des dossiers de playlists arrive enfin sur mobile !

Spotify : la gestion des dossiers de playlists arrive enfin sur mobile !

C’est l’un de ces petits irritants qui paraissent secondaires… jusqu’au jour où votre bibliothèque devient ingérable. Spotify travaille visiblement à apporter la gestion des dossiers de playlists directement dans son application mobile, selon un démontage de l’app repéré par Android Authority dans la version 9.1.34.12.

À ce stade, la fonctionnalité n’est pas encore annoncée officiellement par Spotify, mais les indices découverts dans le code suggèrent qu’un vieux manque pourrait enfin être corrigé.

Une fonction ancienne, mais encore bridée sur smartphone

Les dossiers de playlists ne sont pourtant pas nouveaux chez Spotify. La plateforme les documente officiellement depuis des années : ils permettent de regrouper plusieurs playlists dans un même dossier pour mieux organiser sa bibliothèque.

Le problème, c’est que la création et la gestion de ces dossiers restent aujourd’hui limitées à la version de bureau, même si les dossiers se synchronisent ensuite sur les autres appareils.

Autrement dit, sur mobile, on peut consulter cette organisation… sans réellement la piloter. Une contrainte d’autant plus frustrante que l’usage principal de Spotify se fait désormais largement sur smartphone.

Ce que Spotify préparerait sur mobile

D’après Android Authority, les nouvelles chaînes de code repérées dans l’application laissent entrevoir plusieurs fonctions directement intégrées à l’app mobile. Les utilisateurs pourraient créer un nouveau dossier depuis le bouton « Créer » ou depuis l’onglet « Votre bibliothèque », puis déplacer des playlists dans ces dossiers, les en retirer, les renommer ou les supprimer. Le code suggère aussi la présence d’un message de confirmation avant suppression, ce qui laisse penser que Spotify veut encadrer un peu mieux les manipulations sensibles.

Si cela se confirme, ce serait un vrai changement d’usage. Jusqu’ici, organiser sérieusement sa bibliothèque Spotify demandait presque toujours de repasser par un ordinateur. Avec cette évolution, la logique de gestion deviendrait enfin cohérente avec les usages mobiles.

Une mise à jour très attendue, mais encore non confirmée

Il faut toutefois garder une réserve classique avec ce type de découverte : une analyse d’application ne garantit pas un lancement. Les chaînes de code montrent qu’une fonction est en développement, pas qu’elle arrivera telle quelle, ni à une date précise. Spotify n’a, pour l’instant, publié aucune annonce officielle sur ce sujet.

Mais, l’existence même de ce chantier est révélatrice. La demande existe depuis longtemps du côté des utilisateurs, comme en témoignent les discussions récurrentes sur les forums communautaires de Spotify autour de la gestion des dossiers sur mobile.

Une petite fonction, mais un vrai confort quotidien

Sur le fond, ce n’est pas une révolution de produit. Pourtant, c’est exactement le genre d’ajout qui change silencieusement l’expérience. Plus votre bibliothèque grossit, plus l’absence de dossiers réellement gérables sur mobile devient absurde. Spotify semble enfin reconnaître que l’organisation d’une collection musicale ne devrait pas dépendre d’un détour par le desktop.

Si ce déploiement a bien lieu, il ne fera peut-être pas les gros titres très longtemps. Mais pour les utilisateurs qui vivent dans leurs playlists au quotidien, ce sera probablement l’une des mises à jour les plus utiles de l’année.