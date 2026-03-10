DJI Avata 360 : le premier drone FPV à 360° arrive officiellement le 26 mars

Après plusieurs mois de rumeurs, le nouveau drone DJI Avata 360 est enfin confirmé. DJI vient de publier un teaser officiel révélant son nom, quelques caractéristiques clés et surtout sa date de lancement mondiale fixée au 26 mars 2026.

L’annonce aura lieu à 13 h en France, avec le slogan « Above It All, See It All », qui laisse peu de doute sur l’orientation du produit : un drone capable de capturer l’environnement complet en vidéo 360 degrés.

Avata 360 : Le premier drone 360° signé DJI

Avec le Avata 360, DJI se lance pour la première fois dans le marché des drones capables de filmer en 360° natif, une catégorie encore très jeune.

Jusqu’à présent, le seul véritable drone grand public de ce type était le Antigravity A1, développé par la startup Antigravity incubée par Insta360. Ce modèle avait été présenté comme le premier drone 360° capable d’enregistrer en 8K, et il pourrait désormais se retrouver face à un concurrent beaucoup plus installé sur le marché.

Selon les informations confirmées dans le teaser, le Avata 360 proposera lui aussi un enregistrement vidéo 8K, ce qui est devenu la norme pour ce type de captation immersive.

Un drone qui mêlerait FPV et capture 360°

Contrairement à certains drones conçus uniquement pour la capture sphérique, le Avata 360 semble hériter de l’ADN de la gamme DJI Avata, qui appartient à la famille des drones FPV (First Person View).

Cela signifie que le drone pourrait être compatible avec l’écosystème déjà existant de DJI, notamment les goggles FPV, les motion controllers et les batteries et accessoires Avata. Cet avantage est important face aux nouveaux entrants du marché, car DJI possède déjà un écosystème complet de produits FPV largement adopté par les créateurs de contenu.

Un mode caméra classique en plus du 360°

Plusieurs fuites récentes évoquent une fonctionnalité particulièrement intéressante : un mode caméra simple. D’après ces rumeurs, le Avata 360 pourrait utiliser deux caméras opposées pour capturer une vidéo sphérique complète. Mais, le module caméra pourrait également basculer en mode mono-objectif, avec l’objectif orienté vers l’avant, un peu comme sur le DJI Avata 2.

Ce système permettrait d’utiliser le drone à la fois comme drone FPV classique ou comme caméra 360° volante. Si cela se confirme, le Avata 360 pourrait être plus polyvalent que les drones 360° actuels.

Un prix potentiellement plus agressif

Le prix n’a pas encore été annoncé, mais certains observateurs s’attendent à ce que DJI adopte une stratégie tarifaire assez agressive. La marque a l’habitude de proposer des produits très compétitifs face à ses concurrents, ce qui pourrait placer le Avata 360 sous le tarif du Antigravity A1, aujourd’hui considéré comme le seul drone 360° grand public.

Certains documents suggèrent en effet que le produit aurait été enregistré auprès de la FCC avant la date limite de décembre 2025, ce qui pourrait lui permettre d’être commercialisé malgré les restrictions réglementaires récentes.

Rendez-vous le 26 mars

Il reste encore beaucoup d’inconnues autour du DJI Avata 360, mais le teaser confirme déjà une chose : DJI veut clairement s’attaquer au marché émergent des drones capables de capturer l’intégralité de la scène en vidéo immersive.

Si les rumeurs se confirment — 8K, mode 360°, mode caméra classique et compatibilité FPV — l’Avata 360 pourrait rapidement devenir l’un des drones les plus intéressants pour les créateurs de contenu en 2026.

La réponse arrivera très bientôt, le 26 mars lors de la présentation officielle de DJI.