Adobe Photoshop : l’assistant IA débarque enfin sur le web et sur mobile

Adobe passe à la vitesse supérieure sur l’édition assistée par IA. La société a annoncé ce 10 mars 2026 que son assistant IA pour Photoshop devient disponible en bêta sur le web et dans les applications mobiles, plusieurs mois après sa première présentation à l’événement Adobe MAX d’octobre 2025.

En parallèle, Firefly Image Editor récupère une nouvelle vague d’outils dopés à l’IA, dont Generative Fill, Generative Remove, Generative Expand, Generative Upscale et un bouton de suppression d’arrière-plan en un clic.

Le message est clair : Adobe ne veut plus seulement proposer des fonctions IA isolées, mais transformer Photoshop et Firefly en outils où l’on peut décrire une retouche en langage naturel plutôt que passer systématiquement par des manipulations manuelles. C’est une évolution importante, parce qu’elle rapproche encore davantage la suite Adobe des usages conversationnels que l’on voit émerger partout dans les logiciels créatifs. Cette lecture est une interprétation de l’annonce officielle d’Adobe.

Photoshop devient plus conversationnel

Dans son article officiel, Adobe explique que le nouvel assistant IA de Photoshop peut aider à retirer des objets ou des personnes, changer des couleurs, ajuster l’éclairage, mais aussi appliquer des demandes plus créatives, comme ajouter une lueur douce, rogner dans un format précis, renforcer les ombres ou transformer l’arrière-plan pour donner un autre style à l’image.

L’idée n’est plus simplement d’ajouter une génération IA dans un coin du logiciel, mais de faire de Photoshop un environnement capable de comprendre une intention formulée naturellement.

Adobe précise aussi que cette disponibilité concerne le web et les apps mobiles, ce qui compte beaucoup dans sa stratégie actuelle. La société a déjà fait évoluer Photoshop au-delà du desktop ces dernières années, et cette ouverture de l’assistant IA à plusieurs formats montre qu’elle veut rendre ses fonctions avancées accessibles dans des contextes de travail plus légers, plus rapides et plus mobiles.

Une bêta généreuse au départ, mais pas illimitée pour tout le monde

Adobe accompagne ce lancement d’une fenêtre d’accès assez souple. L’entreprise indique que les utilisateurs payants de Photoshop pourront profiter de générations illimitées jusqu’au 9 avril 2026, tandis que les utilisateurs gratuits disposeront de 20 générations pour commencer. Cette différence confirme qu’Adobe continue de pousser un modèle où l’IA sert à enrichir l’abonnement, tout en laissant un avant-goût aux profils qui ne paient pas encore.

Ce point est important, car Adobe structure de plus en plus ses fonctions IA autour du système de generative credits. Sa documentation officielle précise qu’il existe désormais un cadre commun pour l’usage des fonctions génératives dans ses apps, avec certaines fonctionnalités plus coûteuses en crédits que d’autres selon leur complexité.

L’« AI Markup » veut rendre la retouche plus intuitive

Autre nouveauté annoncée en bêta publique : AI Markup. Cette fonction permet à l’utilisateur de dessiner des repères directement à l’écran puis de demander à l’assistant IA de transformer la zone ciblée. Adobe donne par exemple le cas d’une fleur esquissée rapidement ou d’un objet marqué pour être supprimé et remplacé dans l’image.

Sur le fond, Adobe cherche ici à rapprocher deux mondes qui ont longtemps été séparés : la précision du graphisme manuel et la souplesse de la génération IA. Au lieu d’écrire seulement un prompt, l’utilisateur peut montrer l’intention visuellement, ce qui pourrait rendre certaines retouches plus naturelles, surtout sur tablette ou mobile. Cette conclusion est une inférence fondée sur la description officielle d’AI Markup.

Firefly récupère enfin plusieurs outils phares de Photoshop

Adobe ne s’est pas contenté de faire évoluer Photoshop. Firefly Image Editor se renforce aussi avec l’arrivée de Generative Fill (Remplissage génératif), une fonction déjà bien connue dans Photoshop, qui permet d’ajouter ou remplacer des objets et d’ajuster automatiquement l’arrière-plan en conséquence. Firefly gagne également Generative Remove pour supprimer des éléments, Generative Expand pour agrandir une image à l’aide de l’IA, Generative Upscale pour améliorer la définition, ainsi qu’un outil de suppression d’arrière-plan en un clic.

Cela traduit une volonté assez nette d’Adobe : faire de Firefly non plus seulement un outil de génération de médias, mais une véritable plateforme d’édition IA centralisée. Les frontières entre Photoshop et Firefly deviennent progressivement plus poreuses, avec des fonctionnalités qui circulent de l’un à l’autre. C’est une stratégie cohérente, surtout depuis qu’Adobe multiplie les passerelles entre ses apps desktop, web et mobiles. Cette analyse s’appuie sur les annonces officielles et l’évolution récente de Firefly.

Adobe pousse toujours plus fort Firefly comme plateforme ouverte

L’annonce arrive dans un contexte où Adobe élargit fortement l’écosystème Firefly. La page officielle Firefly met désormais en avant l’accès à des modèles issus non seulement d’Adobe, mais aussi de partenaires comme Google, OpenAI et d’autres. Adobe avait déjà communiqué en février sur des générations illimitées pour les abonnés Firefly, dans le but d’encourager un usage plus intensif de la plateforme.

La documentation Adobe sur les modèles partenaires montre aussi que l’entreprise continue d’ouvrir Firefly à des IA tierces pour certaines fonctions d’image et de vidéo. Ce positionnement devient stratégique : Adobe ne veut pas seulement vendre ses propres modèles, mais aussi devenir l’interface créative capable d’orchestrer plusieurs moteurs IA dans un même environnement. Cette dernière phrase est une inférence à partir des pages officielles sur Firefly et les modèles partenaires.

Une évolution logique, mais aussi défensive

Avec cet assistant IA pour Photoshop et cette montée en puissance de Firefly, Adobe répond aussi à une pression de marché très visible. Les outils de création dopés à l’IA se multiplient, souvent avec des interfaces beaucoup plus simples que les logiciels créatifs traditionnels. En rendant Photoshop plus conversationnel et Firefly plus complet, Adobe essaie de conserver son statut d’outil de référence tout en simplifiant une partie de la complexité historique de sa suite. Cette lecture est une analyse, mais elle est cohérente avec la chronologie des annonces Adobe depuis MAX 2025 et avec l’expansion officielle de Firefly.

Le plus important dans cette annonce, ce n’est pas seulement l’arrivée d’un assistant IA dans Photoshop. C’est le fait qu’Adobe construit progressivement un environnement où l’on peut éditer, supprimer, étendre, améliorer et transformer une image en parlant presque naturellement au logiciel, que l’on soit sur le web, sur mobile ou dans Firefly. L’entreprise ne remplace pas encore la retouche experte, mais elle réduit clairement la friction entre l’idée et l’exécution.

En clair, Adobe veut que l’IA ne soit plus une fonction spectaculaire mais occasionnelle. Elle veut en faire une couche permanente de l’expérience créative. Et avec cette bêta de l’assistant Photoshop et les nouveaux outils Firefly, cette vision commence vraiment à prendre forme.