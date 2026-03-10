ChatGPT intègre Shazam : identifiez n’importe quelle musique sans quitter l’IA

ChatGPT gagne une nouvelle corde à son arc dans la découverte musicale. Il est désormais possible d’utiliser Shazam directement dans ChatGPT pour identifier un morceau en cours de lecture, sans ouvrir l’application Shazam séparément.

La fiche officielle de l’app Shazam dans ChatGPT indique que l’intégration permet d’identifier une chanson « right within ChatGPT », d’afficher un aperçu du titre et d’enregistrer la découverte dans sa bibliothèque Shazam.

Une intégration simple, pensée pour rester dans ChatGPT

Le fonctionnement repose sur le système Apps de ChatGPT. OpenAI explique dans son centre d’aide que les apps peuvent être ajoutées depuis Paramètres → Applications, puis utilisées directement dans les conversations après connexion.

Dans le cas de Shazam, la fiche officielle précise qu’il suffit d’utiliser @Shazam dans sa requête pour lancer la reconnaissance musicale. L’exemple mis en avant est très direct : « @Shazam, c’est quoi cette chanson ? »

Ce que ChatGPT affiche après reconnaissance

Une fois l’audio analysé, ChatGPT renvoie plusieurs informations issues de Shazam, notamment le titre, l’artiste et un aperçu du morceau directement dans l’interface de chat. La page Shazam dans ChatGPT mentionne aussi la possibilité de sauvegarder les découvertes dans sa bibliothèque Shazam.

Autrement dit, l’intérêt n’est pas seulement d’éviter un changement d’application. Le vrai avantage, c’est que la découverte musicale reste dans le fil de conversation, ce qui permet ensuite d’enchaîner immédiatement avec d’autres demandes : chercher des morceaux similaires, demander des infos sur l’artiste ou bâtir une playlist autour du titre identifié. Cette dernière partie est une déduction logique à partir du fonctionnement des apps dans ChatGPT et de l’intégration de Shazam dans la conversation.

L’application Shazam n’a pas besoin d’être installée pour utiliser cette fonction dans ChatGPT. En revanche, si elle est présente sur l’appareil, les morceaux reconnus via ChatGPT peuvent être ajoutés à la bibliothèque Shazam pour être retrouvés plus tard.

Une nouvelle étape dans la stratégie « Apps » de ChatGPT

Cette nouveauté s’inscrit dans la logique plus large des apps dans ChatGPT, qu’OpenAI décrit comme des outils permettant d’ajouter des services externes directement à la conversation. Le centre d’aide d’OpenAI précise que certaines apps offrent des expériences interactives dans le chat, tandis que d’autres connectent des services et des données de façon sécurisée.

L’arrivée de Shazam montre surtout que ChatGPT cherche à devenir un point d’entrée plus large pour les usages du quotidien, y compris la musique. Plusieurs médias relèvent d’ailleurs que cette intégration arrive après l’ouverture de ChatGPT à d’autres services, comme Apple Music ou Spotify via son écosystème d’apps.

Une nouveauté pratique, plus qu’une révolution

Sur le fond, Shazam dans ChatGPT ne change pas la nature de la reconnaissance musicale : c’est toujours la technologie de Shazam qui fait le travail. Mais l’intégration rend l’expérience plus fluide pour ceux qui utilisent déjà ChatGPT comme interface centrale. La vraie valeur ajoutée vient du fait que l’identification, l’aperçu et les suites possibles restent au même endroit.

En clair, ChatGPT devient un peu plus un hub de découverte musicale, pas seulement un chatbot. Et pour une fonctionnalité aussi simple que reconnaître un morceau à la volée, ce genre d’intégration peut vite devenir un réflexe.