Samsung Galaxy A57 et A37 : les fiches techniques fuitent avant l’annonce

ChatGPT intègre Shazam : identifiez n'importe quelle musique sans quitter l'IA

Quand les fiches produits apparaissent chez les revendeurs avant même l’annonce officielle, c’est généralement le signe qu’un lancement est imminent. C’est exactement ce qui semble se produire pour les futurs Samsung Galaxy A57 et Samsung Galaxy A37, dont plusieurs informations viennent de fuiter via des captures d’écran partagées par le leaker bien connu Evan Blass.

Les images publiées montrent des listings de vente complets avec rendus, caractéristiques techniques et même des indications de prix.

Autrement dit, il ne resterait plus grand-chose à dévoiler officiellement pour Samsung, dont la nouvelle génération de smartphones milieu de gamme pourrait être présentée d’ici quelques semaines.

Galaxy A57 et A37 : Deux smartphones très proches sur le papier

D’après ces listings, les Galaxy A57 et A37 reposeraient sur une base technique très similaire. Les deux modèles devraient embarquer un écran Super AMOLED plat de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement 120 Hz et un poinçon centré pour la caméra frontale.

Côté photo, Samsung conserverait une configuration à triple capteur dominée par un module principal de 50 mégapixels. La principale différence se situerait au niveau de l’ultra grand-angle : 12 mégapixels sur le Galaxy A57 et 8 mégapixels sur le Galaxy A37.

La différence ne devrait pas bouleverser l’usage quotidien, mais les amateurs de photos grand-angle pourraient tout de même préférer le modèle supérieur.

Une batterie solide pour les deux modèles

Sur l’autonomie, les deux smartphones semblent jouer la carte de la tranquillité. Les fuites évoquent une batterie de 5 000 mAh, accompagnée d’une charge rapide de 45 W. Dans cette gamme de prix, cette combinaison est plutôt rassurante et devrait permettre de tenir facilement une journée complète, voire plus selon l’utilisation.

La distinction principale entre les deux modèles se situerait sous le capot.

Le Galaxy A57 serait équipé du processeur Exynos 1680, tandis que le Galaxy A37 utiliserait une puce Exynos 1480. La différence ne devrait pas transformer radicalement l’expérience utilisateur, mais le A57 devrait offrir un peu plus de marge pour le multitâche et les applications plus exigeantes.

Des différences aussi sur la connectivité

C’est dans les détails que le Galaxy A57 se démarque davantage. Selon les informations issues des listings :

Le Galaxy A57 prendrait en charge Wi-Fi 6E et Bluetooth 6.0

Le Galaxy A37 resterait sur Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3

Ce type d’évolution peut sembler secondaire, mais il peut devenir intéressant sur la durée, notamment pour profiter de réseaux plus rapides ou d’accessoires compatibles avec les dernières normes.

Les deux smartphones devraient être lancés directement avec Android 16, accompagné de l’interface One UI 8.5 développée par Samsung. Cela suggère que la marque prévoit un lancement assez proche de la sortie de la prochaine version d’Android, ce qui permettrait aux nouveaux modèles de profiter immédiatement des dernières fonctionnalités logicielles.

Des prix encore à confirmer

Des fuites européennes évoquent également un prix d’environ 539 € pour le Galaxy A57 et 439 € pour le Galaxy A37, mais ces montants restent à confirmer. Même si Samsung n’a toujours pas communiqué de date officielle, plusieurs rumeurs convergent vers une présentation d’ici la fin mars 2026.

Si ces informations se confirment, la marque sud-coréenne pourrait rapidement renouveler sa gamme A, l’une des plus populaires du marché, avec deux modèles qui misent surtout sur un grand écran, une bonne autonomie et un prix maîtrisé.