Accueil » MacBook Neo : Pourquoi le Mac le moins cher est aussi le plus écologique ?

MacBook Neo : Pourquoi le Mac le moins cher est aussi le plus écologique ?

MacBook Neo : Pourquoi le Mac le moins cher est aussi le plus écologique ?

Avec le MacBook Neo, Apple ne se contente pas d’ouvrir une porte tarifaire qu’elle avait laissée fermée pendant des années. La marque en profite pour glisser une autre idée, plus stratégique : son premier « Mac pour tous » serait aussi, selon ses propres chiffres, le produit le plus riche en matériaux recyclés jamais expédié par Apple.

Une entrée de gamme pensée « comme un vrai Mac », pas comme un compromis

Dans un entretien accordé à Dezeen, Molly Anderson, vice-présidente du design industriel, insiste sur une ligne : le MacBook Neo devait rester le « MacBook par excellence » — comprendre : pas de châssis en plastique, pas de sensation de « niveau inférieur ».

Ce choix de matériaux premium n’a pas empêché Apple d’en faire un produit « vert » très agressif sur le papier.

60 % de matériaux recyclés : le chiffre vitrine

Apple annonce 60 % de contenu recyclé (en masse) sur le MacBook Neo, un record interne. Le détail est révélateur de la méthode : la marque ne se contente pas d’un châssis « recyclé », elle étend la logique aux composants les moins sexy — et souvent les plus compliqués à verdir.

Parmi les points mis en avant sur la fiche technique :

Aluminium : 90 % recyclé (châssis).

Batterie : 100 % cobalt recyclé + 95 % lithium recyclé.

Aimants : 100 % terres rares recyclées.

Recyclage étendu à des métaux sur cartes électroniques (or, étain, cuivre) et à certaines structures en acier.

Apple ajoute aussi une promesse de packaging entièrement à base de fibres, et un positionnement « énergie » : 45 % de l’électricité de fabrication serait couverte par des projets d’énergie renouvelable « sourcés par les fournisseurs ».

Un Mac « abordable » qui sert la stratégie Apple 2030

Ce MacBook Neo est un produit d’appel, oui — 699 €, 599 € pour le tardif éducation, disponibilité annoncée au 11 mars — mais c’est aussi une pièce cohérente dans l’objectif Apple 2030 : devenir neutre en carbone sur l’ensemble de l’empreinte (opérations, chaîne d’approvisionnement, cycle de vie produit) d’ici 2030.

Autrement dit, Apple veut prouver qu’elle peut faire entrer davantage de monde dans macOS sans faire reculer sa trajectoire environnementale — quitte à transformer l’entrée de gamme en vitrine de « design responsable ».

Pourquoi ce choix est plus politique qu’il n’y paraît ?

Le MacBook Neo a été conçu pour séduire les étudiants et les acheteurs de PC Windows/Chromebook. Mais en mettant la durabilité au centre, Apple active un second levier : l’achat « raisonnable ». Dans un segment où le prix est roi, la marque tente d’ajouter une justification émotionnelle et sociétale : « vous payez moins, et c’est plus propre ».

La vraie question, désormais, n’est pas de savoir si 60 % recyclé est un bon score (il l’est) — mais si Apple saura maintenir ce niveau à grande échelle, sur des volumes potentiellement massifs, et le généraliser à ses autres gammes.