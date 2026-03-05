Accueil » OpenAI Codex débarque sur Windows : L’ère des agents IA multi-tâches est là

Après macOS le mois dernier, OpenAI déploie l’application de bureau Codex sur Windows. L’objectif n’est pas de remplacer votre IDE, mais de vous donner un centre de contrôle : plusieurs agents en parallèle, des tâches longues qui tournent sans monopoliser votre attention, et une couche de sandboxing pensée pour faire passer l’agentique du « hack sympa » au workflow sérieux.

Ce que l’app Codex apporte vraiment (au-delà d’un simple « chat qui code »)

Des agents en parallèle, enfin gérables

Codex est conçu pour lancer plusieurs threads d’agents sur un même projet (documentation, refactor, tests, migration…), et suivre leur activité dans une interface unique. L’idée : arrêter de tout faire séquentiellement, et commencer à « dispatcher » comme une petite équipe.

Chaque tâche s’exécute dans un worktree/worktree-like distinct : vous pouvez comparer les changements, inspecter les diffs, accepter ou rejeter, sans polluer votre branche principale. C’est une réponse très pragmatique au problème numéro un des agents : ils vont vite… et peuvent casser vite.

Review centralisée : l’agent propose, vous tranchez

L’app met l’accent sur la relecture (diffs, edits proposés) avant application au codebase, ce qui pousse Codex vers une posture « PR-first » plutôt que « écriture directe dans la prod ».

OpenAI pousse aussi l’idée d’automations et de « skills » réutilisables pour des tâches répétitives (triage, maintenance, routines). C’est là que l’application se distingue d’un assistant IDE classique : elle vise les projets longs et les tâches asynchrones, pas seulement l’autocomplétion.

Le point différenciant Windows : un sandbox natif « OS-level »

Sur Windows, OpenAI met en avant une sandbox native : exécution avec permissions bornées, restrictions d’accès, et escalade nécessitant une approbation explicite. OpenAI décrit un modèle où, par défaut, l’agent est limité à son workspace et doit demander avant des actions plus sensibles (commande, accès réseau, etc.).

Dans la pratique, l’intérêt est évident : beaucoup d’équipes Windows veulent éviter de bricoler WSL/VM juste pour « faire tourner un agent ». Là, Codex s’installe comme une app Windows et s’intègre au quotidien (PowerShell, environnements standards).

Disponibilité et prérequis : ce qu’il faut pour l’installer

Distribution : l’app est disponible via le Microsoft Store.

Système : Windows 10 19 041+ (ou Windows 11, selon les pages de distribution/docs).

Accès : Codex est inclus dans plusieurs offres ChatGPT (Plus/Pro/Business/Edu/Enterprise) et fonctionne aussi via clé API selon configuration.

OpenAI change le produit, pas seulement la plateforme

Le lancement Windows n’est pas qu’un portage. C’est un signal : OpenAI veut que l’agentique dev devienne un environnement (multi-tâches, supervision, contrôle, sécurité), pas un simple « assistant dans une barre latérale ».

La bataille des outils de code IA se joue désormais sur trois axes :

orchestration multi-agents, gouvernance/sécurité, intégration sans friction dans les stacks existantes.

Avec Codex desktop sur Windows, OpenAI vise clairement le cœur du marché développeur — et surtout l’entreprise, là où la question n’est plus « est-ce que ça code ? », mais « est-ce que je peux le déployer à grande échelle sans perdre le contrôle ? ».