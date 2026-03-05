Accueil » Fin des 30% sur le Play Store : Google révolutionne ses commissions et rappelle Fortnite

Google vient d’annoncer un changement longtemps considéré comme intouchable : dans plusieurs pays, le Play Store ne fonctionnera plus sur le modèle « 30 % par défaut ».

À la place, l’entreprise déploie une grille plus granulaire (frais de service + frais de facturation), ouvre davantage la porte aux systèmes de paiement alternatifs et prépare un programme pour installer plus facilement des stores tiers « pré-vérifiés ».

Le tout s’inscrit dans la foulée du règlement avec Epic Games — Google appliquant ces révisions dès maintenant, sans attendre la fin de tous les processus judiciaires.

Ce qui change, concrètement pour le Play Store ?

La « Facturation au choix de l’utilisateur » devient la norme : Facturation Google + votre facturation, côte à côte

Les développeurs pourront proposer leur propre système de paiement en parallèle de celui de Google Play, et seront aussi autorisés à rediriger vers un site web externe pour finaliser un achat. Google insiste sur la logique « choix + sécurité ».

Nouveaux frais : une logique « frais de service » + « frais de facturation »

Google découpe désormais la commission en deux couches :

Frais de facturation « spécifique marché » : 5 % (distincte des frais de service) lorsque les développeurs utilisent le système de paiement Google, dans les zones où la réforme s’applique d’abord, dont EEE, Royaume-Uni et États-Unis.

Frais de service IAP : 20 % pour les transactions issues de nouvelles installations (définis comme des premières installations après l’entrée en vigueur des nouveaux frais dans une région). Pour les développeurs qui rejoignent les programmes « qualité » (Apps Experience Program + Play Games Level Up revu), Google annonce 20 % sur les installations existantes et 15 % sur les nouvelles installations. Abonnements récurrents : 10 %.



Lecture rapide : on passe d’un « 30 % uniforme » à un système où la facture dépend du type de transaction, de l’ancienneté d’installation, et de l’adhésion à des programmes Google.

Google encadre le sideloading… au lieu de le combattre frontalement

Google lance un programme de Registered App Stores pour faciliter l’installation de boutiques alternatives qui auront été vérifiées en amont (seuils de sécurité/qualité). Le programme démarre hors des États-Unis ; l’extension US dépendra de la validation des tribunaux.

Le calendrier annoncé : déploiement étagé jusqu’en 2027

Google publie une feuille de route indicative :

d’ici le 30 juin 2026 : EEE, Royaume-Uni, États-Unis

d’ici le 30 septembre 2026 : Australie

d’ici le 31 décembre 2026 : Corée, Japon

d’ici le 30 septembre 2027 : reste du monde

Epic, Fortnite, et la « paix » déclarée

Dans le même mouvement, Epic annonce que Fortnite va revenir sur Google Play à l’échelle mondiale, et Tim Sweeney qualifie le nouvel accord de « meilleur deal pour tous les développeurs ». Google, de son côté, présente ces réformes comme la fin de son bras de fer avec Epic, et un moyen de renforcer l’écosystème Android.

Ce n’est pas un simple rabais, c’est une recomposition. Pour les développeurs, la baisse est réelle sur le papier, surtout sur les nouvelles installations et les abonnements. Mais, elle s’accompagne d’une segmentation plus fine : les meilleurs taux sont conditionnés (programmes, critères, zones, typologie d’installation).

Pour Google, l’objectif semble double :

éteindre un foyer juridique et politique (Epic), préserver une forme de contrôle via une structure « choix + sécurité » où Google reste l’orchestrateur — y compris quand le paiement ou la distribution deviennent plus ouverts.

Enfin, pour l’industrie, c’est un signal : la « taxe 30 % » n’est plus une norme universelle intouchable. Elle devient une variable, ajustée selon la régulation, la concurrence et la capacité des plateformes à prouver leur valeur (sécurité, découverte, infrastructure).