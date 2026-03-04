Accueil » MWC 2026 : TECNO réinvente le smartphone avec ses concepts modulaires et tri-fold

À Barcelone, TECNO a profité du Mobile World Congress 2026 pour exposer une idée simple, presque brutale : l’IA embarquée réclame une puissance (et donc de l’espace) que le smartphone moderne n’a plus vraiment. Alors, la marque teste une autre voie — non pas tout intégrer, mais ajouter à la demande.

Un constat : l’IA étouffe dans les formats actuels

Les téléphones se sont affinés, les modules photo ont gonflé, les batteries se sont optimisées… et l’IA générative arrive avec sa propre facture énergétique. TECNO présente ainsi une série de concepts qui cherchent à décorréler l’expérience « quotidienne » (un appareil léger, fin, agréable) de l’expérience « intensive » (création, gaming, capture, calcul).

Modular Magnetic Interconnection : l’IA, en LEGO premium

Pièce maîtresse : Modular Magnetic Interconnection Technology, une architecture qui permet de clipser des modules par aimants — batteries empilables, caméra d’action, téléobjectif — avec une connectivité pensée pour être « intelligente » plutôt qu’un simple accessoire passif.

Deux lectures esthétiques traduisent la même philosophie :

ATOM Edition : lignes propres, esprit « structure rationnelle », aluminium argenté et accents rouges.

MODA Edition : look plus démonstratif, presque « geek couture ».

L’idée est moins de faire revenir le vieux rêve du smartphone modulaire que de déporter la contrainte : le téléphone reste fin, et les capacités « extra » viennent se greffer quand on en a besoin.

POVA : un écosystème pensé pour les joueurs (et pour la mise en scène)

TECNO pousse la logique plus loin avec le POVA Ecosystem, une proposition orientée gaming et culture « hardware visible ». Dans cet ensemble, on retient notamment :

POVA Metal, annoncé comme le premier smartphone 5G à unibody full metal, avec un processeur Snapdragon — une manière de remettre le matériau au centre, à rebours du plastique « gamer ».

POVA Controller Slide, contrôleur présenté comme le premier à proposer une visée « ciblée » pour les MOBA, avec angle de vision ajustable (0 à 25°) et charge sans fil.

Des écouteurs POVA au design futuriste, dot-matrix et signatures lumineuses : un détail, certes, mais cohérent avec cette idée d’un écosystème qui se porte autant qu’il se joue.

Edge AI : quand l’IA se passe (vraiment) du cloud

Autre axe, plus stratégique : Edge-Side AIGC Preview Concept Technology, qui vise une IA générative exécutée sur l’appareil, sans connexion Internet, pour réduire latence et dépendance au cloud.

TECNO indique avoir travaillé avec Arm sur une prévisualisation de transfert de style optimisée : moins de scintillement et de « fluctuation », et une prévisualisation en temps réel à 30 fps en écran partagé. En parallèle, la marque dit avoir compressé ses modèles pour tourner hors-ligne tout en conservant une qualité artistique stable.

Derrière la démo, on lit un message clair : l’« IA phone » ne sera pas seulement une question de fonctionnalités, mais de pipeline (calcul, mémoire, énergie, chauffe, latence). Et sur ce terrain, déporter du hardware (modules) ou optimiser l’exécution locale (edge) sont deux réponses complémentaires.

Les autres concepts : vitrine d’ingénierie et laboratoire d’identité

Le stand était aussi un terrain de jeu design :

AI EINK, dos à encre électronique « papier », dont les teintes s’ajusteraient via reconnaissance IA à partir de la caméra, avec personnalisation via app.

TECNO Slim 2, ultra-fin avec bordure de 0,7 mm.

POVA Neon, éclairage à gaz inerte ionisé pour un effet lumineux.

Une Concept Design Suite (laptop, tablette, écouteurs, smartwatch, lunettes, batterie externe) en thème « Music in Motion », couleurs jaune citron et gris urbain.

Le clou du spectacle : le tri-fold Phantom Ultimate G Fold

TECNO a également remis en avant son PHANTOM Ultimate G Fold Concept, présenté comme le tri-fold le plus fin, avec un écran 9,94 pouces qui se replie vers l’intérieur deux fois — un choix pragmatique pour protéger la dalle une fois fermé.

Côté chiffres : 11,49 mm plié et 3,49 mm déplié, avec charnière en acier 2 000 MPa et dos en Titan Fiber annoncé à 0,3 mm.

Ce que TECNO laisse entrevoir

Au fond, ces concepts dessinent une même ambition : faire évoluer le smartphone sans le transformer en brique. L’approche modulaire suggère une nouvelle grammaire matérielle (un téléphone « socle » + des extensions), tandis que l’edge AI annonce une bataille d’optimisation où la performance ne se mesurera pas seulement en TOPS, mais en fluidité réelle et en autonomie.

Reste la question décisive : ces idées peuvent-elles franchir la frontière entre la vitrine de salon et un produit viable, standardisable, durable ? Au MWC 2026, TECNO n’a pas livré une réponse commerciale — mais a posé un cap : l’IA n’entre plus dans le smartphone par défaut, elle l’oblige à muter.