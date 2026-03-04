MWC 2026 (Jour 2) : L’IA s’empare des réseaux et Starlink éradique les zones blanches

La deuxième journée du MWC 2026 a clairement basculé sur deux terrains : d’un côté, la « networkisation » de l’IA (vRAN, automatisation, réseaux autonomes) ; de l’autre, une série d’annonces plus grand public autour de l’écosystème Galaxy, des wearables et de quelques produits « show-floor » (téléphones milieu de gamme, robot-tondeuse, démos 3D).

Télécoms : vRAN, réseaux autonomes et « AI-native » partout

Samsung + Vodafone : un jalon vRAN « prêt pour l’IA »

Samsung et Vodafone ont mis en avant la réalisation d’un premier appel via une chaîne vRAN basée sur la dernière génération de puces serveur Intel Xeon 6. L’objectif : montrer une infrastructure plus programmable, plus automatisable, et présentée comme une base « AI-native » pour la 5G-Advanced… et la suite.

Vers des réseaux plus « autonomes »

Côté opérateurs, le discours « réseaux autonomes » prend de l’épaisseur : T-Mobile décrit la trajectoire vers des réseaux capables d’anticiper pannes, ajuster performances et déployer des changements avec moins de fenêtres de maintenance, dans une logique d’intention-based network.

Ookla (Speedtest) : rachat en vue par Accenture

Surprise plus « business » du jour : Ookla (Speedtest / RootMetrics/Downdetector) doit être acquis par Accenture dans le cadre d’un deal plus large lié à la division connectivité de Ziff Davis.

Satellite-to-mobile : Deutsche Telekom s’allie à Starlink

Deutsche Telekom et Starlink ont officialisé un partenariat pour adresser les zones blanches via du satellite-to-mobile (connectivité directe), avec une ambition de déploiement en Europe et une logique de couverture des zones difficiles (montagne, zones protégées, etc.).

Samsung au MWC : Galaxy AI, Privacy Display… et démonstrations « Display »

Samsung pousse Galaxy AI et son écosystème connecté sur son stand

Après son Galaxy Unpacked, Samsung utilise Barcelone pour démontrer ses usages « au quotidien » autour de Galaxy AI et de l’intégration de son écosystème, avec un discours très orienté assistant proactif et expériences personnalisées.

Focus « Privacy Display » : la techno s’expose, et évolue

Samsung Display montre la technologie liée au Privacy Display (filtre d’angle de vision) et, surtout, des pistes d’évolution vers des modes partiels (par exemple seulement le bas de l’écran pour un code PIN, ou une zone type « edge panel »).

Wearables : Xiaomi revient à Wear OS avec la Watch 5

Xiaomi a profité du salon pour mettre en avant la Watch 5 et son retour à Wear OS, avec la promesse classique : plus d’apps et une meilleure intégration Android (et, en filigrane, la bataille sur l’autonomie, talon d’Achille historique de Wear OS).

Smartphones : Tecno anime le milieu de gamme

Tecno a dévoilé (au moins) un modèle Camon 50 Ultra 5G, avec une fiche technique centrée sur la batterie (6 500 mAh) et un bloc photo de 50 mégapixels, typique de la stratégie Tecno : pousser le rapport « spécifications/prix » et la différenciation photo sur le segment accessible.

Maison connectée/jardin : Eufy frappe fort avec une robot-tondeuse moins chère

Eufy (Anker) a présenté la C15, une robot-tondeuse pensée pour les petits jardins, avec navigation sans câble périmétrique (vision/IA) et un positionnement prix agressif annoncé en Europe (899 €, ou 999 € avec garage).

La journée 2, c’est aussi ce que les journalistes voient sur les stands : démos, concepts, produits inattendus (et parfois très « MWC »). Plusieurs médias ont continué à compiler les objets les plus marquants « so far », entre concepts Lenovo, gadgets audio, et curiosités.

Ce qu’on surveille pour le jour 3 du MWC 2026 :