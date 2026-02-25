Huawei Watch GT Runner 2 : La montre de Kipchoge arrive le 26 février

Après un premier opus, Huawei prépare le retour d’une montre vraiment pensée pour courir — pas juste une smartwatch avec un mode « running ». La Watch GT Runner 2 sera dévoilée le 26 février 2026, avec une campagne portée par Eliud Kipchoge et un discours très clair : devenir une alternative crédible aux références sport comme Garmin, en mettant l’accent sur la précision et l’endurance.

Huawei revient sur le terrain des « vraies » montres de course

Huawei a confirmé que la Watch GT Runner 2 ferait partie des produits présentés lors de son événement du 26 février. Les premiers teasers insistent sur une co-création « par des coureurs, pour des coureurs », et Kipchoge est explicitement mis en avant comme visage (et caution) du projet.

L’enjeu est stratégique : le running est un marché où la crédibilité se gagne sur le terrain (GPS, capteurs, autonomie) plus que sur l’esthétique.

Les premiers éléments évoquent une dalle AMOLED, un boîtier relativement fin avec une construction partiellement en titane, et des bracelets bi-ton — avec une nouveauté appelée AirDry straps censée améliorer la ventilation grâce à une structure surélevée et des ouvertures continues.

Huawei ne vend pas seulement une montre : elle vend un confort d’usage sur la durée, ce qui est souvent le détail qui fait la différence chez les coureurs réguliers.

Capteurs et fonctions sport : ECG, HRV et double GPS

Côté technique, Huawei mettrait en avant plusieurs fonctions inspirées de sa ligne santé, notamment :

ECG (électrocardiogramme) annoncé comme très précis par le constructeur,

mesure de HRV (variabilité de la fréquence cardiaque) pour mieux lire la fatigue et la récupération,

GPS double fréquence/double GPS pour un suivi plus stable en milieu urbain ou boisé.

Huawei promet aussi un mode dédié « Intelligent Marathon Mode », présenté comme un coach au poignet avant/pendant/après la course.

Huawei annonce jusqu’à 32 heures avec GPS activé, et jusqu’à 14 jours en usage « normal ». Les chiffres exacts dépendront évidemment du profil d’entraînement (écran, capteurs, musique, notifications), mais le message est clair : la Watch GT Runner 2 veut être une montre qu’on peut emmener sur de longues sorties et week-ends de course sans anxiété.

Kipchoge n’est pas un gadget marketing, c’est un test de crédibilité

S’associer à Kipchoge et à un écosystème d’athlètes, ce n’est pas seulement de l’image : Huawei affirme vouloir intégrer des retours « terrain » dans la conception même du produit, avec l’idée d’un outil qui tient la route dans des conditions d’entraînement exigeantes.

Le match, en revanche, ne se jouera pas sur une fiche technique. Il se jouera sur trois points très concrets : qualité du GPS en ville, fiabilité du cardio à haute intensité, et cohérence des métriques d’entraînement (zones, charge, récupération) sur plusieurs semaines. Si Huawei réussit cette exécution, la Watch GT Runner 2 peut devenir l’une des sorties running les plus intéressantes de 2026 — surtout pour ceux qui veulent du « performance » sans forcément vivre dans l’écosystème Garmin.