La Huawei Watch GT Runner, destinée aux coureurs, est désormais disponible à 299 euros

Huawei a annoncé la Watch GT Runner en novembre 2021. Jusqu’à présent, la Watch GT Runner n’était disponible qu’en Chine. La dernière smartwatch de la société est dotée de fonctionnalités uniques qui permettent aux coureurs d’avoir non seulement un outil à leur poignet, mais aussi un coach en même temps.

La Huawei Watch GT est dotée de caractéristiques uniques qui permettent aux coureurs de tirer le meilleur parti de leur exercice et d’améliorer leurs performances grâce à un ensemble de fonctions complètes et d’informations détaillées.

La principale modification matérielle consiste à retirer l’antenne GPS de l’intérieur du boîtier pour la placer dans les cornes redessinées, ce qui, selon Huawei, permet un positionnement plus précis et rend le système moins sujet aux interférences. Il s’agit de la première smartwatch dotée d’une antenne GPS externe. Il est difficile de dire visuellement que les cornes sont différentes de celles de toute autre smartwatch, car les proportions ont été maîtrisées et les principales modifications sont traitées comme des éléments de design.

La Huawei Watch GT mesure 46,4 x 46,4 x 11 mm, et son boîtier est de 46 mm. Le châssis est en fibre polymère, et elle est disponible en couleurs Noir et Gris. Elle pèse 38,5 g sans le bracelet, et la smartwatch est livrée avec un bracelet en silicone noir ou en silicone gris, selon la couleur de votre choix. La montre est dotée d’un bouton d’alimentation et d’un bouton de fonction supplémentaire qui fait également office de couronne rotative pour naviguer dans l’interface utilisateur. La montre est également conçue pour résister à une pression de 50 mètres, ce qui signifie qu’elle ne devrait pas poser de problème lors d’une plongée ou d’une baignade.

L’écran est un panneau AMOLED 466 x 466 de 1,43 pouce. Elle dispose de 4 Go de stockage, et elle fonctionne avec HarmonyOS 2.0 ou plus, Android 6+ et iOS 9+. En ce qui concerne le suivi du sport, elle dispose d’une technologie de surveillance de la fréquence cardiaque Huawei TruSeen 5.0+ qui offre également une surveillance dynamique de la fréquence cardiaque et de la SPO2. Elle dispose également d’un positionnement GNSS Dual-Band Five-System pour surveiller la trajectoire de course et l’emplacement pour des mesures plus précises.

Elle dispose également d’un système Huawei TruSport qui peut fournir une analyse approfondie, offrant aux utilisateurs plus de données sur l’intensité de leur entraînement, le volume d’entraînement, le temps de récupération, et plus encore. Les données de course peuvent également être partagées avec des applications tierces par l’application Huawei Health, ce qui permet l’échange de données.

Parfait pour les coureurs

La smartwatch prend en charge les fonctions de fitness et d’assistant de santé toujours actives, elle prend en charge plus de 100 modèles de sport et d’activités, et elle peut surveiller la SPO2 toute la journée. Il y a également les traditionnelles options de suivi telles que le sommeil, le stress, la consommation d’eau, la respiration profonde, et plus encore. Huawei promet une autonomie de 8 jours en cas d’utilisation intensive de la montre, ou de 14 jours en cas d’utilisation normale. Un haut-parleur et un microphone sont intégrés, et vous pouvez prendre des appels directement sur l’appareil en utilisant les smartphones pris en charge.

La Huawei Watch GT Runner est disponible en noir et en gris pour 299 €.