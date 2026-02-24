Xiaomi 17 Ultra : Les photos de la version globale fuitent avant le MWC

Pendant que Samsung monopolise l’attention avec son Galaxy S26 Ultra, Xiaomi s’invite dans le même tempo : des photos réelles de la variante globale du Xiaomi 17 Ultra viennent de surgir en ligne, à quelques jours de son lancement mondial au MWC de Barcelone.

Rien d’officiel encore, mais suffisamment concret pour confirmer deux choses : la couleur verte sera bien proposée à l’international… et le Photography Kit semble prêt à suivre.

Une annonce qui se rapproche : le 28 février, « The New Wave of Imagery »

Xiaomi a déjà confirmé son événement mondial « The New Wave of Imagery » le 28 février 2026 à Barcelone, avec un focus explicite sur l’imagerie et le partenariat Leica. Selon plusieurs relais, les images proviennent d’une annonce sur une plateforme de petites annonces en Turquie, où l’appareil aurait brièvement été listé avec un numéro de modèle global visible.

Le prix affiché tournerait autour de 1 400 €, mais c’est typiquement le genre de montant à prendre avec des pincettes : les listings de revendeurs « early » reflètent souvent une marge opportuniste ou un placeholder, pas la tarification finale.

Le détai qui compte : la finition verte et un look « camera-like »

Sur les clichés, le Xiaomi 17 Ultra apparaît dans une finition verte au rendu légèrement texturé — un choix esthétique qui renforce l’ADN « appareil photo » de la gamme Ultra, surtout avec le grand module circulaire Leica qui reste la signature visuelle de Xiaomi sur ce segment.

Le Photography Kit : l’accessoire qui confirme l’intention

Autre élément visible sur la fuite : le Photography Kit (grip + contrôles physiques). Xiaomi le pousse déjà comme un accessoire quasi identitaire de ses Ultra, et la présence dans ce leak suggère que l’accessoire sera bien commercialisé aussi sur les marchés globaux.

Sans refaire toute la fiche technique, Xiaomi positionne très clairement le Xiaomi 17 Ultra comme un « Master of Night » et met en avant un système optique et une coopération Leica renforcée sur sa page de lancement mondiale. De son côté, la page « discover » de Xiaomi insiste sur la disponibilité de plusieurs coloris (dont le vert) et sur l’orientation « photography enthusiasts » avec le kit.

Xiaomi veut gagner sur le terrain du matériel, pas des effets IA

Ce leak est intéressant pour une raison simple : il ne parle pas de promesses, mais de logistique. Un modèle global déjà visible « au détail » avant l’événement, c’est souvent le signe que Xiaomi prépare une disponibilité internationale plus rapide que sur certaines générations précédentes.

Et le choix du duo vert + kit photo renforce la stratégie : vendre un smartphone qui s’assume comme objet photographique, là où la concurrence mise de plus en plus sur la magie logicielle.