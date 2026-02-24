Accueil » Huawei Band 11 & 11 Pro : Le nouveau duo de bracelets connectés arrive le 2 mars

Comme attendu, Huawei vient de lancer deux nouveaux bracelets connectés aux Philippines : les Huawei Band 11 et Band 11 Pro. Sur la fiche, ils partagent l’essentiel (écran, autonomie annoncée, capteurs « bien-être »), mais Huawei joue une différenciation subtile : matériaux, gabarit, coloris — et surtout, un écart tarifaire net.

Dans la boutique officielle aux Philippines, le Huawei Band 11 démarre à 2 399 PHP (35 euros), tandis que le Band 11 Pro est affichée à 4 499 PHP (66 euros). Plusieurs sites locaux parlent d’une disponibilité via le Huawei Online Store à partir du 2 mars 2026 (avec, selon les offres, des promos de lancement possibles).

Huawei Band 11 & 11 Pro : même écran, même philosophie « léger au poignet »

Les deux modèles adoptent un écran AMOLED de 1,62 pouces avec une résolution de 286 × 482 pixels, soit une densité de pixels de 347 ppp. Le Huawei Band 11 met en avant une luminosité allant jusqu’à 1 500 nits, tandis que la Band 11 Pro communique sur 2 000 nits. Côté châssis, la différence est plus tangible : le Huawei Band 11 existe en alliage d’aluminium ou en polymère, alors que le Band 11 Pro est en alliage d’aluminium.

Sur le terrain, Huawei vise un usage quotidien : santé, sommeil, sport et notifications. Les caractéristiques détaillées relayées pour le lancement PH parlent notamment de 5 ATM, d’une batterie de 300 mAh et d’une autonomie « jusqu’à 14 jours » selon l’usage (avec une chute plus rapide si AOD activé).

Le vrai point qui peut justifier « Pro », c’est la présence de GNSS (positionnement) mise en avant sur la page produit du Band 11 Pro — utile si vous voulez tracer vos sorties sans dépendre en permanence du GPS du téléphone.

Coloris : Huawei réserve les teintes « fun » au modèle standard

Le Huawei Band 11 est disponible dans les coloris Beige, Vert, Blanc, Noir et Violet (version polymère), avec aussi du Noir en polymère. Le Huawei Band 11 Pro est quant à lui dans les coloris Vert, Bleu et Noir.

Huawei ne cherche pas à créer deux produits radicalement différents. Il cherche à proposer deux portes d’entrée : le Huawei Band 11 pour le volume (prix doux, plus de couleurs, option polymère), et le Band 11 Pro pour ceux qui veulent un bracelet plus « premium » et davantage orienté sport (luminosité plus élevée annoncée et GNSS mis en avant).

En clair : ce n’est pas une guerre de spécifications, c’est une guerre de positionnement.