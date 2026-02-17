L’iPhone 17 Pro a marqué les esprits avec son look revisité (le fameux plateau de caméra) et une fiche technique qui a enfin donné de la matière au mot « Pro ». Mais Apple ne compterait pas s’arrêter là.

Selon une note de recherche de l’analyste Jeff Pu (GF Securities), relayée par MacRumors, l’iPhone 18 Pro viserait au moins cinq évolutions qui touchent à la fois l’écran, la photo et la stratégie silicon maison.

1. Une Dynamic Island plus petite, sans passer au « poinçon » (encore)

Apple n’irait pas (tout de suite) vers un simple trou à l’écran. En revanche, la marque réduirait la Dynamic Island en plaçant le projecteur de Face ID sous la dalle — une étape intermédiaire vers plus de discrétion, sans abandonner l’architecture actuelle.

2. Une ouverture variable sur le capteur principal 48 MP

C’est probablement la rumeur la plus « photo » du lot : le 48 mégapixels principal adopterait une ouverture variable, capable d’ajuster l’entrée de lumière selon la scène. Sur le papier, cela permettrait de mieux gérer les contre-jours, les intérieurs et certaines situations HDR, sans dépendre uniquement du traitement logiciel.

3. Puce A20 Pro : un saut de gravure vers le 2 nm

Jeff Pu évoque une puce A20 Pro fabriquée par TSMC en 2 nm (N2) — un vrai « process jump » par rapport à la génération actuelle. L’enjeu : davantage d’efficacité énergétique et un gain de performances, surtout sur les charges soutenues (photo/vidéo, IA on-device).

4. N2 : la prochaine génération de puce réseau Apple

L’iPhone 17 a introduit N1, la puce réseau maison (Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread) que Apple met en avant pour améliorer AirDrop et le partage de connexion. L’iPhone 18 Pro passerait à une puce réseau N2, avec une logique de continuité : plus de stabilité, de débits et d’intégration verticale.

5. Modem cellulaire maison : vers le C2 sur les modèles Pro

Enfin, l’iPhone 18 Pro pourrait être le premier « haut de gamme » à basculer sur un modem Apple (souvent cité comme C2 dans les fuites), après les premières générations apparues sur d’autres modèles. Apple insiste déjà sur les gains d’efficacité de ses modems maison sur certains iPhone récents — et l’objectif est clair : maîtriser consommation, chauffe et autonomie.

La note évoquée par MacRumors mentionne aussi, en marge, une piste de capteur empilé à trois couches fourni par Samsung — potentiellement pour améliorer la réactivité et la lecture — ainsi qu’un téléconvertisseur. Ce sont des points plus flous à ce stade, donc à traiter comme des hypothèses plutôt que des certitudes.

L’iPhone 18 Pro pourrait être l’iPhone « contrôle total »

Pris ensemble, ces indices dessinent moins un iPhone « plus puissant » qu’un iPhone plus maîtrisé. Apple réduirait l’empreinte de l’encoche, musclerait la photo avec une optique plus flexible, et surtout continuerait son mouvement le plus stratégique : remplacer des briques clés (réseau, modem) par du silicon maison.

C’est la même logique qui avait déjà porté le 17 Pro : un design qui change, oui — mais surtout une feuille de route où l’intégration devient l’arme principale, et où l’autonomie progresse autant grâce aux composants qu’au logiciel.