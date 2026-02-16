Adieu les livres coûteux ? Gemini lance ses tests blancs SAT officiels

Préparer le SAT (Scholastic Assessment Test), ce test d’aptitude obligatoire exigé pour l’admission d’un étudiant en université américaine, qu’il soit américain ou étranger, a longtemps ressemblé à un péage : livres coûteux, plateformes payantes, cours privés… et une inégalité qui se voit jusque dans les admissions.

Lors du BETT 2026, Google a décidé de casser ce modèle par un angle très simple : des tests blancs SAT « complets », gratuits et à la demande, directement dans Gemini. Et pour une fois, l’IA ne se contente pas de générer des questions : elle tente de reproduire l’expérience d’un vrai examen.

Des « vrais » mock tests, pas une pluie de questions aléatoires

Ce qui distingue l’annonce, c’est la promesse de structure. Google explique que ces examens s’appuient sur des contenus conçus avec des partenaires éducatifs, dont The Princeton Review, afin de coller à la logique du SAT (format, difficulté, progression). En clair : on ne s’entraîne pas sur des exercices approximatifs, mais sur des tests pensés pour ressembler au « jour du test ».

Une fois le test terminé, Gemini fournit un score et une synthèse immédiate, l’identification des points forts et des lacunes, des explications pas à pas sur les réponses incorrectes, et même une relecture des bonnes réponses « obtenues au feeling », pour vérifier la compréhension.

Le message de Google : « apprendre », pas « tricher »

Google insiste sur l’intention pédagogique et inscrit ces tests blancs dans un ensemble plus large : Guided Learning, NotebookLM et des outils orientés apprentissage plutôt que « réponse magique ». L’idée est de transformer un résultat en plan d’étude : comprendre, corriger, recommencer — pas d’optimiser par mémorisation de patterns.

En parallèle : Gemini arrive chez Khan Academy (Writing Coach)

Dans le même mouvement BETT 2026, Google a officialisé un partenariat avec Khan Academy : Gemini doit alimenter le Writing Coach (et un Reading Coach évoqué ensuite), pour accompagner la rédaction plutôt que produire des textes clés en main.

C’est cohérent : Google cherche à ancrer Gemini dans la « pédagogie guidée », là où l’IA est coach plus que raccourci.

Un coup de pression sur un marché qui vit de la rareté

La préparation au SAT est un business où l’avantage se paie. En rendant gratuit un entraînement « à l’échelle » (complet + feedback), Google change la dynamique : la valeur n’est plus l’accès aux sujets, mais la qualité de l’accompagnement. Et forcément, cela met sous tension tout un écosystème de préparation payante — pas forcément condamné, mais obligé de se repositionner (coaching humain, stratégie, suivi, psychologie de l’examen).

Reste une limite importante : Google dit commencer par le SAT, et promet d’autres examens plus tard. Le vrai test sera donc double :