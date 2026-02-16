fermer
Objets connectés

Huawei FreeBuds Pro 5 : lancement mondial le 26 février, NearLink 4,6 Mb/s et ANC boostée

Objets connectés par Yohann Poiron le FreeBuds Pro 5 Huawei
Huawei FreeBuds Pro 5 : lancement mondial le 26 février, NearLink 4,6 Mb/s et ANC boostée
Huawei FreeBuds Pro 5 : lancement mondial le 26 février, NearLink 4,6 Mb/s et ANC boostée

Huawei prépare le terrain pour un retour offensif sur l’audio premium. Le 26 février 2026, à Madrid, la marque doit lever le voile sur la version internationale des FreeBuds Pro 5, déjà lancés en Chine fin 2025 — et clairement conçus pour jouer dans la cour des AirPods Pro et des meilleurs true wireless du moment.

Huawei FreeBuds Pro 5 : Un lancement mondial calé juste avant le MWC

Le teasing officiel sur Instagram confirme un événement « global » à Madrid le 26 février. Le choix du timing est malin : Huawei s’offre une rampe de lancement médiatique quelques jours avant le MWC, quand toute l’industrie a déjà les yeux tournés vers l’Espagne.

Sur la fiche « tech », Huawei met en avant un trio très lisible :

  • Double transducteur par écouteur (approche hi-fi : un driver pour la matière, un autre pour la précision).
  • NearLink : la techno maison de transmission audio, annoncée comme capable d’aller jusqu’à 4,6 Mb/s en lossless dans certaines conditions — un argument différenciant face au Bluetooth « classique ».
  • Compatibilité codecs : AAC, SBC, LDAC et L2HC (codec Huawei), histoire de ne pas enfermer totalement l’expérience… tout en gardant un « bonus » pour l’écosystème Huawei.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Huawei Mobile (@huaweimobile)

Le message est clair : Huawei veut vendre ces écouteurs comme un produit « audio », pas seulement comme un accessoire de téléphone.

Réduction de bruit : Huawei promet un gros saut générationnel

Huawei annonce une ANC nettement améliorée — certains articles reprennent une promesse de performance multipliée, appuyée par de nouveaux micros et une puce de traitement (Kirin A3) dédiée à l’audio. Sur le papier, c’est exactement le nerf de la guerre : en premium, l’ANC est souvent ce qui fait basculer l’achat. Reste que, comme toujours, ce genre de promesse se juge à l’usage (transparence, pression dans l’oreille, stabilité en transport).

La déclinaison internationale attendue reprendrait le format in-ear à tige avec un boîtier compact, et surtout une certification IP67 (poussière + immersion). ￼

Côté endurance, Huawei évoque environ 5 heures avec ANC actif et jusqu’à 33 heures avec le boîtier.

Une stratégie « anti-AirPods » plus crédible qu’avant

Les FreeBuds Pro 5 ressemblent à une tentative de reconquête : qualité audio + transmission + ANC + robustesse. Là où Apple gagne par l’intégration et les fonctionnalités d’écosystème, Huawei essaie de gagner par la fiche technique et la sensation « audio premium ».

Le vrai enjeu, c’est l’expérience hors Huawei :

  • Sur iPhone/Android, LDAC et les réglages appli peuvent suffire à livrer une très bonne expérience.
  • Mais l’avantage NearLink/L2HC risque d’être plus net sur les appareils Huawei compatibles, ce qui peut limiter l’effet « produit universel ».

Dernier point : le prix mondial. En Chine, les références tarifaires suggèrent un positionnement premium sans être délirant — mais Huawei n’a pas encore dévoilé les prix internationaux, qui feront (ou non) de ces FreeBuds un « killer » crédible face à Apple et Sony.

Tags : FreeBuds Pro 5Huawei
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer