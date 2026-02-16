Huawei FreeBuds Pro 5 : lancement mondial le 26 février, NearLink 4,6 Mb/s et ANC boostée

Huawei prépare le terrain pour un retour offensif sur l’audio premium. Le 26 février 2026, à Madrid, la marque doit lever le voile sur la version internationale des FreeBuds Pro 5, déjà lancés en Chine fin 2025 — et clairement conçus pour jouer dans la cour des AirPods Pro et des meilleurs true wireless du moment.

Huawei FreeBuds Pro 5 : Un lancement mondial calé juste avant le MWC

Le teasing officiel sur Instagram confirme un événement « global » à Madrid le 26 février. Le choix du timing est malin : Huawei s’offre une rampe de lancement médiatique quelques jours avant le MWC, quand toute l’industrie a déjà les yeux tournés vers l’Espagne.

Sur la fiche « tech », Huawei met en avant un trio très lisible :

Double transducteur par écouteur (approche hi-fi : un driver pour la matière, un autre pour la précision).

NearLink : la techno maison de transmission audio, annoncée comme capable d’aller jusqu’à 4,6 Mb/s en lossless dans certaines conditions — un argument différenciant face au Bluetooth « classique ».

Compatibilité codecs : AAC, SBC, LDAC et L2HC (codec Huawei), histoire de ne pas enfermer totalement l’expérience… tout en gardant un « bonus » pour l’écosystème Huawei.

Le message est clair : Huawei veut vendre ces écouteurs comme un produit « audio », pas seulement comme un accessoire de téléphone.

Réduction de bruit : Huawei promet un gros saut générationnel

Huawei annonce une ANC nettement améliorée — certains articles reprennent une promesse de performance multipliée, appuyée par de nouveaux micros et une puce de traitement (Kirin A3) dédiée à l’audio. Sur le papier, c’est exactement le nerf de la guerre : en premium, l’ANC est souvent ce qui fait basculer l’achat. Reste que, comme toujours, ce genre de promesse se juge à l’usage (transparence, pression dans l’oreille, stabilité en transport).

La déclinaison internationale attendue reprendrait le format in-ear à tige avec un boîtier compact, et surtout une certification IP67 (poussière + immersion). ￼

Côté endurance, Huawei évoque environ 5 heures avec ANC actif et jusqu’à 33 heures avec le boîtier.

Une stratégie « anti-AirPods » plus crédible qu’avant

Les FreeBuds Pro 5 ressemblent à une tentative de reconquête : qualité audio + transmission + ANC + robustesse. Là où Apple gagne par l’intégration et les fonctionnalités d’écosystème, Huawei essaie de gagner par la fiche technique et la sensation « audio premium ».

Le vrai enjeu, c’est l’expérience hors Huawei :

Sur iPhone/Android, LDAC et les réglages appli peuvent suffire à livrer une très bonne expérience.

Mais l’avantage NearLink/L2HC risque d’être plus net sur les appareils Huawei compatibles, ce qui peut limiter l’effet « produit universel ».

Dernier point : le prix mondial. En Chine, les références tarifaires suggèrent un positionnement premium sans être délirant — mais Huawei n’a pas encore dévoilé les prix internationaux, qui feront (ou non) de ces FreeBuds un « killer » crédible face à Apple et Sony.