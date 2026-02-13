Accueil » One UI 9 fuit sur les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 : Samsung teste déjà Android 17, avec un pliable SM-F971U en plus

Samsung n’a pas encore lancé ses prochains pliables que le logiciel, lui, a déjà commencé à parler. Plusieurs fuites de firmwares repérées sur des serveurs de test suggèrent que One UI 9 est déjà en développement sur des modèles non annoncés — dont les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 — avec, au passage, l’apparition d’un troisième appareil au modèle intrigant.

Une fuite qui ne révèle pas encore les nouveautés « produit », mais qui dit beaucoup sur le calendrier interne et la stratégie de Samsung.

Des firmwares de test repérés : Fold 8, Flip 8… et un SM-F971U inattendu

Des builds internes ont été identifiés pour plusieurs appareils à venir, avec des versions de firmware comme F976USQU0AZB1 et F776USQU0AZB1, associées respectivement aux futurs Fold 8 et Flip 8.

Plus intéressant encore : un appareil référencé SM-F971U apparaît lui aussi avec une build F971USQU0AZB1, ce qui alimente l’idée d’un nouveau pliable en parallèle du duo classique Fold/Flip.

Plusieurs observateurs relient ce « F971 » à un projet de Fold au format différent, parfois décrit comme plus large (type ratio plus « tablette »), et susceptible d’être lancé plus largement que certaines éditions spéciales.

One UI 9 = Android 17 ? C’est la trajectoire la plus probable

Les sources qui suivent ces firmwares convergent : One UI 9 serait basé sur Android 17 et pourrait débuter directement sur la prochaine génération de pliables, tandis que la série Galaxy S26 devrait d’abord arriver avec une version intermédiaire (type One UI 8.5) avant de basculer plus tard.

Ce « timing » colle avec une logique simple : les pliables sont souvent le terrain idéal pour montrer la maturité d’une surcouche (multitâche, continuité, gestion des écrans), donc Samsung a intérêt à stabiliser One UI 9 tôt.

Le signal le plus important n’est pas la présence d’un build (Samsung teste tôt depuis des années), mais le fait que la fuite semble montrer des tests en parallèle sur du matériel futur (Fold 8 / Flip 8/F971), et sur du matériel actuel (certaines sources citent des builds One UI 9 déjà repérées sur Fold 7). Autrement dit, Samsung chercherait à aligner la sortie des nouveaux appareils avec une base logicielle déjà avancée, tout en préparant la mise à jour pour une partie du parc existant.

Côté hardware : beaucoup de rumeurs, peu de certitudes — mais la photo pourrait enfin bouger sur Fold 8

Pour le matériel, prudence : on est encore au stade des fuites. Mais deux axes reviennent régulièrement pour le Galaxy Z Fold 8 : une montée en gamme photo (notamment l’ultra-grand-angle) et un téléobjectif légèrement amélioré. Certains articles spéculent même sur un capteur principal très haut en définition (200 MP) selon la stratégie « Ultra-isation » de la photo, mais ces chiffres varient selon les sources et restent à confirmer.

Côté Flip 8, les rumeurs tournent autour d’une puce de nouvelle génération (parfois évoquée en 2 nm), mais sans consensus fiable pour l’instant.

Le vrai « teaser », c’est ce SM-F971U

Le fait que SM-F971U apparaisse dans les mêmes radars que Fold 8 et Flip 8 renforce un scénario : Samsung préparerait une gamme pliable plus « large » (souvent surnommée « Wide Fold » dans les fuites) pour mieux répondre à une tendance de marché où les pliables type « book » gagnent du terrain et où l’arrivée d’un pliable Apple est largement anticipée pour 2026.

Si ce modèle se confirme, One UI 9 aura un rôle crucial : un nouveau format n’a pas le droit d’être pénalisé par un software approximatif. D’où cette impression de développement déjà bien enclenché.