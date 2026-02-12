Accueil » Galaxy S26 : La hausse de prix se confirme à deux semaines de l’Unpacked

Depuis quelques semaines, le prix des Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra ressemble à un puzzle dont il manque toujours une pièce. Entre rumeurs contradictoires et « sources fiables » qui ne racontent plus la même histoire, une chose se dessine pourtant : Samsung semble avoir tranché tard, et le marché coréen vient peut-être de laisser échapper l’info la plus crédible à ce jour — au pire moment pour garder le silence, à deux semaines de son événement Unpacked.

Samsung présentera officiellement la gamme Galaxy S26 lors de Galaxy Unpacked le 25 février 2026 à San Francisco.

Galaxy S26 : Une hausse pour tout le monde (au moins en Corée), et pas de « miracle » pour l’Ultra

Une fuite relayée en Corée et reprise par plusieurs médias évoque une augmentation de 99 000 wons (environ 60 euros) sur les modèles 256 Go, avec des tarifs de base qui monteraient à :

Galaxy S26 (256 Go) : 1 254 000 KRW

Galaxy S26+ (256 Go) : 1 452 000 KRW

Galaxy S26 Ultra (256 Go) : 1 797 000 KRW

Ce point est important parce qu’il corrige une précédente rumeur jugée « semi-encourageante » : celle d’un Galaxy S26 standard plus cher… mais d’un Galaxy S26 Ultra moins cher. Dans la version qui circule désormais, les trois montent, et l’Ultra n’échappe pas au mouvement.

Le vrai signal : Samsung augmente après trois générations plutôt stables (en Corée)

Pour mesurer le « décrochage », le comparatif avec la génération précédente est parlant. Des fuites de prix du Galaxy S25 en Corée (256 Go) donnaient :

S25 (256 Go) : 1 155 000 KRW

S25+ (256 Go) : 1 353 000 KRW

S25 Ultra (256 Go) : 1 698 400 KRW

En mettant ces chiffres face à la fuite S26, on obtient mécaniquement ~+99 000 KRW sur les Galaxy S26 et Galaxy S26+… et ~+98 600 KRW sur le Galaxy S26 Ultra, soit une hausse cohérente « en bloc ».

512 Go : hausse plus marquée… mais une stratégie « upgrade gratuit » en embuscade

Toujours d’après les mêmes informations, les versions 512 Go grimperaient davantage (dans une fourchette d’environ +140 000 à +150 000 KRW selon le modèle), avec des prix avancés à :

Galaxy S26 (512 Go) : 1 460 000 KRW

Galaxy S26+ (512 Go) : 1 660 000 KRW

Galaxy S26 Ultra (512 Go) : 2 000 000 KRW

Et, c’est là que Samsung pourrait sortir son levier préféré : les offres de précommande avec « mise à niveau du stockage » (payer le prix du 256 Go et obtenir le 512 Go). Rien d’officiel ici, mais la rumeur colle à une mécanique promotionnelle déjà bien rodée — et très utile pour faire passer une hausse sans braquer immédiatement.

Ce que ça veut dire pour l’Europe et les États-Unis : prudence, mais direction « à la hausse »

Est-ce que la hausse coréenne se répliquera partout ? Pas automatiquement. Les marchés n’obéissent pas aux mêmes taxes, marges, parités de change, ni aux mêmes stratégies locales. Mais deux indices poussent à la vigilance :

Un mouvement « uniforme » en Corée suggère un arbitrage global sur les coûts (composants, logistique, etc.) plutôt qu’une micro-décision locale. Samsung prépare déjà le terrain commercial, notamment aux États-Unis, avec des incitations fortes : certains évoquent des offres de reprise jusqu’à 900 dollars et des crédits accessoires lors des précommandes. Quand les promos montent, c’est rarement « pour rien ».

L’IA comme justification, les promos comme anesthésiant

Au fond, la question n’est pas seulement « combien », mais « comment Samsung l’explique ». Si la gamme Galaxy S26 appuie très fort sur Galaxy AI lors de son événement Unpacked, c’est aussi parce que l’IA sert de nouveau moteur de désir — et donc de justification tarifaire — à un moment où les gains matériels perçus (design, photo, puissance) deviennent plus incrémentaux.

En parallèle, Samsung semble calibrer la riposte : hausse potentielle + trade-in agressif + bundles et crédits = l’impression de payer « moins », même si le prix facial grimpe.

Si ces prix se confirment le 25 février, le vrai enjeu sera psychologique : jusqu’où le public accepte-t-il que le haut de gamme devienne un abonnement déguisé (prix élevé, mais « supportable » à coups de reprise et de bonus) ?