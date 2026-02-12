Accueil » Gmail Android : Google ajoute enfin la création de libellés directement dans l’application

Gmail Android : Google ajoute enfin la création de libellés directement dans l’application

Pendant des années, l’ironie était délicieuse (et franchement agaçante) : Gmail, produit phare de Google, permettait aux utilisateurs iOS et au Web de créer des libellés… mais pas aux utilisateurs Android. Il fallait passer par un navigateur ou un ordinateur pour faire une action pourtant basique quand on vit dans son inbox.

Cette époque commence (enfin) à se terminer.

La création de libellés arrive enfin dans l’app Gmail Android

D’après plusieurs sources qui suivent de près les évolutions des apps Google, Gmail pour Android déploie une option « Créer un libellé » directement dans le menu latéral (le fameux hamburger).

Le principe est simple :

Ouvrir Gmail sur Android

Ouvrir le menu latéral

Repérer « Créer un libellé » (souvent placé entre « Gérer les abonnements » et vos libellés existants)

Nommer le libellé, valider… et c’est prêt

Une fois la fonction activée sur votre compte, vous pouvez aussi gérer les labels (renommer/supprimer) via les réglages.

Pas un simple détail

Sur le papier, c’est « juste » un bouton. En pratique, c’est une correction d’ergonomie qui touche à un usage profond : organiser son mail au moment où la décision se prend, c’est-à-dire sur mobile, dans les transports, entre deux réunions, ou au fil de l’eau.

Les libellés, c’est l’ADN de Gmail pour un tri fin (projets, clients, factures, voyages…), une automatisation via des filtres (souvent créés sur bureau) et surtout un archivage plus intelligent que le simple dossier « Archives ».

Jusqu’ici, Android avait un goût de « Gmail-lite » sur ce point précis. Cette mise à niveau vient réconcilier l’outil avec son usage moderne : l’email se vit d’abord au smartphone.

Parité presque atteinte… mais pas totale

La mise à jour n’apporte pas tout. Les couleurs de libellés restent notamment absentes sur Android, alors que c’est un petit plus visuel très pratique pour scanner une boîte de réception. Et comme souvent chez Google, le déploiement est progressif, parfois visible sur un compte et pas sur un autre, même avec la dernière version de l’app.