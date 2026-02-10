Accueil » Meta AI prépare Avocado et des connecteurs MCP : la riposte de Meta face à ChatGPT et Gemini

Meta AI prépare Avocado et des connecteurs MCP : la riposte de Meta face à ChatGPT et Gemini

Meta n’essaie plus seulement d’avoir un bon modèle : l’entreprise veut une plateforme d’assistant — capable d’agir, de se souvenir, et surtout de se brancher sur votre quotidien. Un récent lifting du site Meta AI, repéré par TestingCatalog, laisse entrevoir une feuille de route ambitieuse : connexion à des services comme Google Agenda et Outlook, nouveaux modes de réponse (rapide/« thinking »), et la préparation d’un modèle interne baptisé Avocado.

À l’ombre de cette refonte, un autre indice pèse lourd : l’intégration progressive de ce que l’industrie appelle désormais la « couche d’exécution » des agents.

Le vrai saut : connecter vos apps à Meta AI (et parler MCP)

Le détail le plus révélateur n’est pas un nouveau bouton, mais un changement de philosophie : Meta AI semble tester une interface permettant de lier des services tiers (agenda, e-mail, etc.). TestingCatalog mentionne des connexions à Google Calendar et Microsoft Outlook pour certains utilisateurs.

Techniquement, le leak évoque l’usage de MCP (Model Context Protocol) : un standard ouvert popularisé par Anthropic pour connecter de manière structurée des assistants IA à des sources de données et à des outils. MCP est souvent décrit comme un « USB-C des agents » : un port universel pour brancher des services sans réécrire un connecteur bespoke pour chacun.

Si Meta implémente MCP à grande échelle, l’enjeu est énorme : Meta AI ne serait plus un chatbot « hors sol », mais un orchestrateur de vos outils — avec un chemin direct vers le calendrier, les tâches, et potentiellement d’autres services.

Avocado : le nouveau modèle que Meta prépare (et possiblement un tournant « moins open source »)

Le nom revient de plus en plus : Avocado. Des rapports fin 2025 indiquaient déjà que Meta développait un nouveau modèle texte interne sous ce nom, avec une sortie visée en 2026.

La refonte Meta AI repérée par TestingCatalog semble ajouter des modes liés à Avocado (« Avocado » et « Avocado Thinking »), en plus de « Fast » et « Thinking ».

Et, plusieurs reprises expliquent que Meta pourrait utiliser Avocado comme une offre plus contrôlée (donc plus monétisable), ce qui marquerait un pas supplémentaire au-delà du discours « open » de Llama.

Des « Tasks » sur Meta AI : l’assistant passe du bavardage à l’action

L’autre brique qui compte : Tasks. La possibilité de créer des actions ponctuelles ou récurrentes (des rappels, des routines, des automatisations) apparaît aussi dans les éléments repérés.

Ce n’est pas un gadget : c’est un signe que Meta vise la catégorie « assistant opérateur », où l’on ne demande plus seulement « explique-moi », mais « fais-le » — et reviens avec le résultat.

Manus + Meta : l’exécution « agentique » en renfort

Meta a aussi sécurisé une pièce stratégique en acquérant Manus, une startup spécialisée dans les agents autonomes. Manus confirme officiellement rejoindre Meta.

Cette acquisition est régulièrement analysée comme un moyen pour Meta d’accélérer sur la couche « agent » — navigation, exécution de tâches, automation — plutôt que de se battre uniquement sur la qualité brute des modèles.

Dit autrement : Meta additionne modèle + connecteurs + agents, soit les trois ingrédients qui transforment un chatbot en outil productif.

Rivaliser avec ChatGPT et Gemini, oui… mais à quel prix (et avec quel niveau de confiance) ?

Sur le papier, cette refonte répond exactement à ce qui fait la force de ChatGPT/Gemini aujourd’hui : intégrations, modes de raisonnement, automations, écosystème.

Là où Meta peut devenir très dangereux, c’est sur un avantage que ses rivaux envient : la distribution. Meta AI peut, à terme, se glisser dans WhatsApp, Instagram, Facebook et les lunettes connectées, avec une continuité d’usage redoutable.

Mais, il y a un revers immédiat : brancher son agenda, sa messagerie, ses tâches à Meta AI pose une question de confort… et une autre de confiance. MCP facilite la connexion, mais ne résout pas à lui seul l’équation : quelles données transitent, où, combien de temps, et pour quels usages ? MCP lui-même est accompagné d’un débat croissant sur la sécurité des agents et des connecteurs.

Meta AI semble donc se rapprocher du « pack complet » — mais la bataille se jouera autant sur la transparence et les garanties que sur les benchmarks.