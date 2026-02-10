Instants : Meta prépare une nouvelle application pour tuer Snapchat ?

Meta n’a jamais caché son obsession pour les usages « entre proches » — ceux qui se vivent en DM, disparaissent vite, et ne cherchent pas à performer dans un feed. D’après plusieurs sources, Instagram travaillerait justement sur une application autonome baptisée Instants, pensée pour partager photos (et potentiellement messages) éphémères, dans l’esprit le plus pur de Snapchat.

Instants : Une app distincte… et une fonctionnalité homonyme dans Instagram

Le point le plus révélateur n’est pas une annonce officielle, mais une trace dans l’écosystème Meta. Le développeur Alessandro Paluzzi, connu pour repérer des prototypes, a partagé une capture montrant une référence à Instants dans la page « Also from Meta » d’Instagram.

Meta a ensuite confirmé à la presse qu’un prototype interne de l’app existe, tout en précisant qu’il n’est pas testé publiquement pour l’instant.

En parallèle, Instagram testerait aussi une fonctionnalité « Instants » directement dans l’app principale (anciennement repérée sous le nom « Shots » dans certaines fuites), avec une logique de photo qui disparaît après ouverture et expiration sous 24 heures.

Pourquoi Meta rejoue la carte Snapchat (encore) ?

Sur le fond, l’idée n’a rien d’un coup de tête. Meta a déjà « absorbé » des formats Snapchat (Stories en tête), et le groupe cherche depuis des années à déplacer la gravité d’Instagram : moins de publication publique, plus de partage privé et instantané. Instants s’inscrit dans cette tendance : une UX « caméra → envoi → disparition », plus légère, plus intime, et souvent plus addictive.

Snapchat conserve un avantage culturel sur l’instantané : envoyer une photo brute à un ami, sans la pression du feed, sans montage, sans narration. Si Instants se matérialise, Meta tenterait de capter cette gestuelle — et, au passage, réintroduire un « Instagram 2016 » à l’heure où le produit est parfois perçu comme trop lourd, trop algorithmique.

Mais une app de plus… est-ce vraiment la bonne réponse ?

C’est là que le pari devient délicat. Une application autonome permet un positionnement clair, une interface dédiée, et une adoption « entre amis » sans friction avec le feed. Mais, Meta a déjà multiplié les apps satellites (Threads, etc.). L’histoire montre que beaucoup de prototypes n’atteignent jamais le grand public ou peinent à créer un usage durable.

L’autre inconnue, c’est la différenciation. Si Instants n’apporte qu’une version rebrandée de fonctionnalités déjà présentes (View Once, Vanish Mode…), Snapchat gardera l’avantage de l’identité et de la culture produit.